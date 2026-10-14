POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Hasta dónde llegarán protestas de Trabajadores del IMSS?

“Debo, no niego, pago no tengo”. ¿Será esa la realidad que sustenta las arcas del IMSS? Porque realmente los incrementos que instituyeron para aplicarse a partir del próximo 16 de octubre, son insustanciales, por no decir ridículos. Las percepciones mensuales propuestas y aprobadas por la institución son las siguientes: un médico familiar que hoy gana 12 mil 844.20 pesos mensuales, tendría un aumento de 372 pesos adicionales en ese mismo periodo, lo que representa alrededor de 12 pesos diarios, que no alcanzan ni para un refresco embotellado, o una botella de agua natural.

Las enfermeras generales con un sueldo actual de 10 mil 242.12 pesos mensuales, tendrían una “mejora” aproximada de 214 pesos, que son unos 7.13 pesos diarios; mientras los auxiliares de intendencia que perciben actualmente 4,875.46 pesos mensuales ($ 162.53 diarios), recibirían 141 pesos de incremento, estos son 4.70 pesos diarios, esa es la mejora salarial para estas dos importantes fuerzas laborales.

Este es el “ajuste” salarial que ha presentado el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que está por debajo de las expectativas de los trabajadores, y uno de los motivos de la movilización que han emprendido en diferentes puntos del país, junto con la denuncia de falta de médicos, medicamentos e insumos. Esos son sólo unos ejemplos de cuando menos 10 niveles con mayor presencia en la nómina, que están en condiciones similares con salarios castigados e incrementos meramente simbólicos.

Si no hay una respuesta pronta, esta ola de inconformidad puede alcanzar movimientos de protesta insospechados; por lo pronto se ha convocado a marchas a todas las trabajadoras y trabajadores de las distintas categorías, de hospitales, clínicas, guarderías y oficinas administrativas. Ahora trabajan bajo protesta ¿Pero hasta cuándo sostendrá esta postura?

Este año hay revisión salarial, pero el próximo será revisado el contrato colectivo en su totalidad, un proceso en el que se visualiza la posibilidad de que surjan problemas mayores.

LOS MOVIMIENTOS MÁS VISIBLES EN EL ESTADO. – La tarde de este miércoles 14 de octubre eran esperados movimientos de inconformidad salarial y de condiciones laborales en Madero y Matamoros en Tamaulipas. Los servicios de consulta médica y de urgencias siguen operando normalmente, y eso, ya es ganancia. Las manifestaciones se han hecho visibles en Ciudad Madero, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. En Cd. Victoria también fueron montados actos de protesta de trabajadores del IMSS y del IMSS-Bienestar, incluso se plantaron frente a la Torre Bicentenario portando pancartas y mantas alusivas a sus reclamos.

En estos movimientos participan los integrantes de sindicatos, entre ellos el de Salud (Simesa), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa). Ellos demandan entre otras cosas, el respeto a sus derechos laborales y garantías de periodos de descanso; el pago y entrega de uniformes pendientes, correspondientes al año previo; mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y solución al desabasto de insumos y medicamentos.

LA COFEPRIS DE TAMAULIPAS EJEMPLO NACIONAL. AVA ENTREGA CERTIFICADOS. – El compromiso del Gobierno de Tamaulipas y el liderazgo del gobernador Américo Villarreal para emprender acciones específicas, orientadas para atender el bien más preciado que tenemos los seres humanos: la salud, fue reconocido por el representante de la COFEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta, durante un evento celebrado en el Polyforum de esta capital, con la participación de instituciones del ramo de diversos municipios.

El Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones puesto en marcha en Tamaulipas por iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, es hoy un ejemplo nacional al replicarse en todos los estados del país a partir de 2027. Este modelo de política pública transversal se replicará en todos los estados del país, dio a conocer Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

En el evento de este miércoles efectuado en el Polyforum se entregaron 41 certificados a instituciones de los municipios de Altamira, El Mante, Tula, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria; en esa ocasión, el gobernador Villarreal Anaya expresó que se han destinado 12 millones de pesos a estos centros de rehabilitación, en una primera fase, y reiteró todo su respaldo para seguir avanzando y que sean ejemplo para aquellos a los que les hace falta reintegrarse al entorno social con perspectiva de una esperanza y de mayor bienestar.

EL DEPORTE ES SALUD, EN VICTORIA LO FOMENTA EL MUNICIPIO. –

Premiaron Lucy y Lalo Gattás a campeones de Súper Liga de Fútbol Victoria 2026,

en un marco de fiesta, convivencia familiar y alta competencia deportiva, al llegar a su conclusión la primera edición de la Super Liga de Fútbol Victoria 2026, un torneo en el que el equipo Las Marías se proclamó campeón tras superar en vibrante encuentro de final al equipo de fútbol amateur Deportivo Mota. Con este acto, el municipio reafirma su compromiso de impulsar el deporte, el fortalecimiento del tejido social y el sano esparcimiento de las familias victorenses.

El alcalde Lalo Gattás, y su esposa Lucy de Gattás, presenciaron las acciones disputadas en la cancha del campo Américo Amigo, dónde al término del partido, hicieron entrega del trofeo de campeones y del estímulo económico de 50 mil pesos al equipo vencedor.

En la clausura y ceremonia de premiación, el edil victorense destacó el impacto positivo de esta iniciativa en la sociedad: “Cuando una cancha se llena de familias, es señal de que estamos haciendo algo bueno por nuestra ciudad. Sigamos haciendo equipo por una Victoria más fuerte”.

En representación del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, asistió el titular del Deporte en Tamaulipas, Manuel Virués Lozano; la secretaria de Bienestar Social del municipio, Lorena Zapata Medina, y del jefe de Deportes y la Juventud, Carlos González Pizaña.