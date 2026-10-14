Inicia ITIFE construcción de biblioteca en Escuela Primaria Juana de Asbaje y Ramírez, en Ciudad Victoria

-Espacio destinado a fortalecer la lectura y el aprendizaje de las y los estudiantes, con una inversión de 2.6 MDP

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.-Como parte de la transformación de la infraestructura educativa que impulsa el Gobierno del Estado, se puso en marcha la construcción de la biblioteca de la Escuela Primaria Juana de Asbaje y Ramírez, que llevará por nombre “Mtra. Beatriz Anaya de Villarreal”, un espacio destinado a fortalecer la lectura y el aprendizaje de las y los estudiantes.

El acto fue presidido por el Director General del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, y Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), acompañados por la directora del plantel, Profa. Martha Lucio Torres, y representantes de madres y padres de familia.

Durante su intervención, Sergio Castillo Sagástegui detalló que la obra contempla una biblioteca equipada con mesas, sillas, anaqueles, escritorios, abanicos y aires acondicionados, con una inversión de más de 2.6 millones de pesos, en beneficio de 305 niñas y niños.

Asimismo, informó que al cierre de 2026 se han invertido más de mil 600 millones de pesos en Tamaulipas, con atención a más de mil 400 planteles educativos, de los cuales la gran mayoría corresponden al nivel básico: preescolar, primaria y secundaria.

Estas acciones permiten avanzar en la transformación de los espacios educativos, brindando mejores condiciones para el desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes.