Gana alumna de Telebachillerato primer lugar en concurso de cortometraje “Transparencia en Corto 2026”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.- Linda Marisol Martínez Zúñiga, estudiante del Telebachillerato Comunitario (TBC) 029, ubicado en el ejido Santa Librada del municipio de Victoria, obtuvo el primer lugar en la categoría de cortometraje del Tercer Concurso Estatal “Transparencia en Corto 2026”.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que el proyecto lleva por nombre “Desinformando la IA” y se enfoca en los riesgos que representa la inteligencia artificial al hacer un mal uso de ella.

Señaló que la participación de la alumna representó una oportunidad especial para aprender, investigar y desarrollar sus habilidades creativas, y su propuesta contribuye a generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico y promover el uso responsable de las nuevas tecnologías.

“Mediante su proyecto, Linda Marisol abordó una temática de gran relevancia en la actualidad: los riesgos asociados con la inteligencia artificial, la difusión de información falsa y la importancia de verificar los contenidos que circulan en los medios digitales”, añadió.

Subrayó que participar en este tipo de actividades permite a las y los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y descubrir talentos que, en ocasiones, permanecen ocultos. Asimismo, alentó a otras niñas, niños y jóvenes a aprovechar este tipo de oportunidades, confiar en sus capacidades y atreverse a desarrollar sus ideas.

Enfatizó que este reconocimiento pone de relieve la importancia de impulsar espacios educativos que promuevan la transparencia, el acceso a información confiable y la reflexión sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.