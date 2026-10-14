Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Roxana Castillo levanta la mano por Morena en Padilla

*Una mujer de experiencia, preparación y vocación de servicio

Con más de 35 años de trayectoria en el sector salud, preparación profesional y una amplia vocación de servicio comunitario, la doctora Roxana Castillo Martínez se registró para participar en el proceso interno de Morena, con la aspiración de coordinar los trabajos del movimiento en el municipio de Padilla. Originaria de El Barretal, la doctora Roxana Castillo ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de la salud y al servicio de las familias tamaulipecas; combinando su profesión médica con más de dos décadas de participación social y comunitaria.

En los últimos meses se le ha visto participando activamente en talleres, seminarios y actividades de formación política de Morena, además de colaborar en trabajos relacionados con la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, particularmente en temas vinculados con las comunidades migrantes, que mantienen un importante arraigo familiar y social en Padilla. Su preparación académica, experiencia profesional y cercanía con la comunidad forman parte de una trayectoria que cobra relevancia en un momento en el que la participación política de las mujeres continúa ganando espacios.

Rumbo al proceso electoral de 2027, el principio constitucional de paridad de género garantizará una participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas, conforme a las reglas electorales correspondientes. En este escenario, perfiles de mujeres profesionistas, preparadas y con experiencia comunitaria, como el de la doctora Roxana Castillo, forman parte de las opciones que se presentan dentro de la vida política municipal. Su participación también refleja la presencia de mujeres que, desde sus profesiones y el trabajo cotidiano con la ciudadanía, han construido una trayectoria de servicio antes de incursionar en nuevas responsabilidades políticas.

“De la mano del pueblo, transformamos Padilla”, es la frase con la que Roxana Castillo expresa su visión de cercanía, humanismo y compromiso con las familias de su municipio. Hoy, la doctora Roxana Castillo levanta la mano en Morena con la intención de continuar sirviendo a la tierra que la vio nacer, llevando consigo una trayectoria construida desde la medicina, el trabajo comunitario y la atención a quienes más lo necesitan.

NOTAS CORTAS

1.- Que dos secretarios del gabinete de AVA le anunciaron su separación del cargo para buscar una candidatura en el proceso electoral de 2027 y participar en el proceso interno de Morena. Más claro que el agua esta Ninfa Cantú Deándar, de Economía y Gerardo Illoldi Reyes, del Trabajo; los mismos que aspiran a convertirse en coordinador municipal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, respectivamente.

Mientras tanto, muchos afirman que Karl Becker Hernández de Medio Ambiente también se va, pero hasta el día de ayer nos confirmaron que, aun no hay nada y él sigue trabajando como todos los días desde que llegó a ese puesto. Sin embargo, aunque todavía no formaliza su registro, reconoció que “la balanza está inclinada” a favor de participar. Así están también en el mismo canal el carismático Miguel Ángel Valdez García, de la SET, Carlos Irán Ramírez, de Finanzas y el subsecretario de la General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, quienes si se deciden que van y los convencen, son garantía de triunfo.

2.- No me lo crea, pero me informan de buena fuente y desde la ciudad del smog que, la terna por la nominación del 2027 en la capital del estado por Morena, aparecen nada más y nada menos que el actual secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, Luis Gerardo Illoldi Reyes y Pepe Braña. Que los demás son para la botana.

3.- Por cierto, el Mantense y ex diputado federal en tres ocasiones, Alejandro Guevara Cobos se mueve en las grandes ligas y ya lo hemos visto aquí en varias ocasiones en eventos oficiales a lado del número uno de Tamaulipas, AVA, por lo que no lo descarte que vaya en la lista plurinominal para legislador federal. Por lo tanto, ya corrió la especie: “Dicen que todos somos aspirantes y los que aspiramos tenemos la posibilidad y es un auténtico Tamaulipeco y muy bueno para debatir desde la tribuna más alta de México. No lo pierda de vista.

4.- Así está la efervescencia política en varios estados del país rumbo al 2027. El PT exigió a Morena repetir sus encuestas internas y realizar mediciones definitivas, mediante encuestas efectivas e independientes, para definir las candidaturas de la coalición en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León, por lo que hay que ver la postura de este instituto político aquí en Tamaulipas si va o no en alianza y si se respeta lo que piden. Por lo pronto, el PT tamaulipeco sigue creciendo y avanzando con más afiliaciones en todo el estado por instrucciones precisas de la Comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales del PT en Tamaulipas y Coordinadora estatal de afiliación Cendy Robles y Ciudad Victoria no es la excepción con la dinámica líder petista “Boris” Rodríguez al frente, quien ha dicho y lo afirma: ¡Todo el poder al Pueblo!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.