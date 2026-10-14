Destaca canciller Roberto Velasco política exterior basada en la soberanía, la protección consular y la cooperación internacional

Senadora Olga Sosa destaca la protección consular de personas migrantes.

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026. — El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, compareció ante el Pleno del Senado de la República como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde presentó los principales resultados y prioridades de la política exterior mexicana.

Durante su intervención, el canciller sostuvo que la soberanía nacional y el interés de México no se negocian ni se subordinan a otros países.

Subrayó que la cooperación internacional debe desarrollarse con respeto a la independencia, la integridad territorial y el marco constitucional mexicano.

Al respecto la senadora Olga Sosa, sostuvo que los principios que guían la política exterior de México son la defensa de la soberanía, el respeto a la constitución, la protección consular de personas migrantes y la diplomacia con todas las naciones, y principalmente con los socios comerciales.

También destacó que hay objetivo comunes y cooperación en materia de seguridad, fortalecimiento de las exportaciones y mejora de las perspectivas económicas para México.

Por otra parte, Velasco Álvarez informó que la Cancillería atendió 152 mil 466 casos de protección consular y realizó, durante 2026, un promedio de 36 visitas diarias a centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Ante los casos de personas mexicanas lesionadas o fallecidas bajo custodia o durante operativos migratorios, señaló que se enviaron 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense y se presentaron 20 denuncias ante las fiscalías responsables de las investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

En la relación con Estados Unidos, el secretario destacó el diálogo permanente y la cooperación en materia de seguridad, bajo cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Durante la sesión, las intervenciones de las y los senadores abordaron, entre otros asuntos, la relación bilateral con Estados Unidos, la revisión del T-MEC, la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, la cooperación en seguridad y el papel de México ante los desafíos internacionales.

Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral

El pleno del Senado aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral enviada por la presidenta de la República Claudia Sheinabum Pardo por 69 votos a favor y 32 en contra, con lo cual se establecen mecanismos de coordinación y armonización de la información entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

En el debate legislativo, la senadora tamaulipeca Sosa Ruiz, señaló “el diagnóstico es conocido: problemas estructurales como la dispersión de la información y bases de datos, las diferencias en los sitemas tecnológicos, la identificación de inmuebles, y la falta de estandarización entre los catastros y los registros públicos, repercuten encostos, demoras e incertidumbre para las familias mexicanas.”

La senadora sostuvo que el dictamen respeta el federalismo y la autonomía municipal, preservando atribuciones locales en materia catastral y predial.

“Este dictamen, reduce brechas y diferencias presupuestales o de conectividad para dar servicios de calidad mediante estándares homologados que eficienten el ordenamiento territorial y la información jurídica.”, concluyó