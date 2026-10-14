Celebra UAT el décimo aniversario de la Biblioteca Central Victoria con jornada académica

Ciudad Victoria, Tam.- 14 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inauguró una jornada académica para conmemorar el décimo aniversario de la Biblioteca Central Victoria, un proyecto consolidado que acerca colecciones bibliográficas y servicios de alta calidad a estudiantes y docentes.

En representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la secretaria académica de la Universidad, Dra. Rosa Issel Acosta González, dio el mensaje de bienvenida y agradeció la presencia de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, por acompañar a docentes y estudiantes en este acto que reconoce una trayectoria de trabajo, compromiso y servicio a favor del aprendizaje, la investigación y la formación integral de la comunidad universitaria.

Acosta González subrayó que tanto la Biblioteca Central de Victoria como la de Tampico son espacios donde se preserva el conocimiento, se fortalece el pensamiento crítico y se crean oportunidades de superación.

“En la visión del rector Dámaso Anaya, el fortalecimiento académico implica generar entornos que favorezcan el aprendizaje, la innovación y la formación de profesionistas que respondan a los desafíos de una sociedad en constante transformación”, expresó.

Asimismo, puntualizó que estos recintos forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas y actúan como motores clave para el desarrollo de las funciones sustantivas de la UAT: la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión del conocimiento.

Por su parte, la directora de la Biblioteca Central Victoria, Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, detalló que se han fortalecido los procesos y la atención a usuarios mediante la incorporación de herramientas tecnológicas como la Biblioteca Digital UAT, cuya importancia se hizo especialmente evidente durante la pandemia al permitir el acceso remoto a recursos especializados y dar continuidad a múltiples actividades académicas.

Además, afirmó que esta dependencia se ha transformado con el tiempo para responder a las nuevas formas de estudiar, enseñar, investigar y acceder a la información, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre la lectura, la cultura y la sociedad, favoreciendo las actividades de vinculación comunitaria.

Para celebrar este décimo aniversario, la Biblioteca Central Victoria organizó un programa que se desarrolló de manera presencial y virtual mediante conferencias, talleres, webinarios y una “Charla Café”, con temas como inteligencia artificial, recursos académicos, integridad académica, creatividad y conocimiento entre estudiantes.