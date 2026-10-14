Amplían estudiantes de la UT Nuevo Laredo sus conocimientos científicos mediante una estancia en la UNAM

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Octubre 14 de 2026.- Una experiencia que les permitió ampliar sus conocimientos sobre el universo, conocer de cerca el trabajo de científicos mexicanos y descubrir nuevas oportunidades para su desarrollo profesional fue lo que vivieron los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) durante una estancia académica en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en Morelia, Michoacán.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que Alexis Elian Vázquez y César Alejandro Pérez, de la carrera de Mantenimiento Industrial; Luz Aidee García, de Automatización, y Brisa Azucena Pacheco, de Mercadotecnia, fueron los universitarios que participaron en actividades relacionadas con el estudio del universo, la astronomía y los proyectos científicos.

Precisó que esta visita académica fue posible gracias al par de convenios de colaboración entre la universidad y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. El primero, para desarrollar actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común, y el segundo, para la participación en actividades relacionadas con el proyecto ngVLA, una iniciativa internacional que plantea la construcción de un observatorio radioastronómico integrado por 263 antenas distribuidas en gran parte de Norteamérica.

“Con esta primera estancia estudiantil se empiezan a concretar los resultados de dichos convenios, y se espera que más alumnos de la UTNL tengan la oportunidad de participar en futuras visitas e intercambios académicos”, puntualizó Tovar Lara.

Enfatizó que la UTNL impulsa este tipo de vinculaciones con el propósito de que los universitarios amplíen su preparación, conozcan otras disciplinas y descubran nuevas posibilidades de desarrollo profesional, incluso en campos distintos a los de su formación inicial.

Por su parte, las y los estudiantes que participaron en esta dinámica académica coincidieron en que fue una experiencia que les permitió conocer campos de investigación que anteriormente consideraban ajenos a sus respectivas carreras y expresaron su deseo de continuar un posgrado en estos campos científicos.

Con estas acciones, que forman parte de la estrategia educativa promovida por el gobierno de Américo Villarreal Anaya y respaldadas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, se fortalece la formación académica de los estudiantes tamaulipecos con mayores oportunidades de aprendizaje, investigación y vinculación con instituciones de educación superior.