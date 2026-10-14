Acercará el Registro Civil servicios y trámites a las familias durante la Feria Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026 .- Contar con documentos oficiales es fundamental para garantizar la identidad jurídica de las personas y facilitar su acceso a diversos servicios, programas y trámites institucionales. Por ello, el Gobierno de Tamaulipas acercará los servicios del Registro Civil a la ciudadanía durante la Feria Tamaulipas 2026, con opciones accesibles que contribuyen a la economía de las familias y permiten realizar gestiones importantes en un mismo espacio.

El coordinador general del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval Contreras, informó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, del 15 al 26 de octubre se ofrecerán servicios de expedición de actas de nacimiento, impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y CURP biométrica.

Explicó que las actas de nacimiento de personas registradas en Tamaulipas tendrán un costo de 50 pesos, mientras que las correspondientes a otros estados de la República Mexicana se expedirán por 100 pesos. Estas tarifas buscan facilitar el acceso a documentos indispensables para acreditar la identidad y realizar distintos procedimientos administrativos.

Sandoval Contreras destacó que la participación del Registro Civil en la Feria Tamaulipas representa una oportunidad para acercar los servicios registrales a un mayor número de personas, reducir las dificultades para realizar estos trámites y ofrecer alternativas que favorezcan el ahorro familiar.

Asimismo, señaló que disponer de documentos de identidad actualizados facilita el acceso a servicios educativos, de salud y a otras gestiones ante instituciones públicas, por lo que invitó a la población a aprovechar la presencia de la dependencia durante este evento.

Finalmente, reiteró la invitación a las familias tamaulipecas y visitantes para acudir del 15 al 26 de octubre y aprovechar los servicios disponibles, como parte de las acciones del Gobierno del Estado para brindar una atención cercana, accesible y orientada al bienestar de la ciudadanía.