Formalizan ITAVU y Ayuntamiento de Aldama, acciones para brindar vivienda digna a familias de este municipio

-Una bloquera móvil y la donación de 68 lotes permitirán ampliar las oportunidades del mejoramiento de sus viviendas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.- Para que más familias tengan la oportunidad de contar con un hogar digno y seguro, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), formalizó acuerdos con el Ayuntamiento de Aldama para impulsar el mejoramiento habitacional y facilitar la construcción de nuevas viviendas en este municipio.

Como parte de estas acciones, el Director General del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, en la que se concretó la entrega en comodato de una bloquera móvil, que permitirá producir bloques para la autoconstrucción y apoyar a las familias en el mejoramiento de sus hogares.

Durante el encuentro también se firmó un convenio mediante el cual el ITAVU donará 68 lotes destinados al programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Con esta aportación de suelo, se busca facilitar el desarrollo de nuevas viviendas y abrir oportunidades para que más familias, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades económicas, puedan construir un patrimonio.

Estas acciones forman parte de la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya, que coloca el bienestar de las personas en el centro de las decisiones y fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades de vivienda en Tamaulipas.

Para el ITAVU, trabajar de la mano con los municipios significa acercar soluciones a quienes más las necesitan, porque contar con una vivienda adecuada no solo brinda seguridad, también representa tranquilidad y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.