POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Contempla la UAT Fac. de Medicina para Victoria

Durante mucho tiempo la Universidad Autónoma de Tamaulipas limitó el cupo de las carreras de Medicina humana de Tampico y Matamoros, y no precisamente por falta de aulas y laboratorios, sino por las implicaciones que esto representa con factores estructurales relacionados con la capacidad del sistema de salud, básicamente hospitales.

Cierto, que formar un mayor número de médicos y enfermeras, requiere de más presupuesto en la casa de estudios, pero lo determinante es la existencia de áreas donde los médicos puedan realizar su internado de pregrado y el servicio social o pasantía, tomar experiencia y pone en práctica sus conocimientos bajo la supervisión de doctores, incluso especialistas con experiencia.

De tal manera que hoy, bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, se presume, que ese tiempo ha llegado, y cada vez vemos más cerca la posibilidad de crear una nueva Facultad de Medicina, esta vez sería en el campus de Cd. Victoria

Enhorabuena para todos, estudiantes, Universidad y comunidades del entorno social, la nueva facultad la contempla el Plan de Desarrollo Institucional de la casa de estudios, y el rector Anaya se ha referido a este proyecto, que está en pausa, esperando la oportunidad de su tiempo, que quizá, ya llegó.

DECLARAN CULPABLE DE VIOLACION AL PADRE DE DAFNE. – El caso de la joven Dafne Zapata Quintos, asesinada a los 13 años de edad, sigue su marcha en los tribunales, y aunque su muerte aún no genera una sentencia para el culpable, la madre de la occisa, Alejandra Quintos, asegura que los peritajes realizados apuntan contra el acusado (el padre de la menor) por los hechos ocurridos el 3 de agosto de 2019 en la colonia Las Brisas, en El Mante.

Esta declaración de culpabilidad corresponde al proceso por violación equiparada, distinto de la investigación por el asesinato de la adolescente.

Lo que llama la atención de este procedimiento, es que, referente a los sucesos del 11 de octubre de 2019, en los que, la Fiscalía de Tamaulipas determinó que “Gabriel Alejandro había sido vinculado a proceso”. Sin embargo, en aquella etapa, un juez dictó prisión preventiva por dos años, medida que posteriormente fue modificada, lo que permitió que enfrentara el procedimiento en libertad.

La reciente declaración de culpabilidad del padre de Dafne, corresponde al proceso por violación equiparada, distinto al de la investigación por el asesinato de la adolescente. Este suceso ocurrió hace 7 años, y Alejandro Javier Zapata seguiría gozando de impunidad, de no ser por que está bajo sospecha en los hechos donde perdió la vida su hija.

En su momento el padre de Dafne fue absuelto, en hechos que hoy están a punto de tener una sentencia diferente. ¿Qué sanción tendrá el juez o jueza? Por este “error” o complicidad, o como le quieran llamar. O bastará con un “Usted disculpe”.

ANUNCIA EL GOBERNADOR UN HOSPITAL PARA NUEVO LAREDO.- En su gira de trabajo por este municipio fronterizo y acompañado de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció la construcción de un nuevo hospital en esta ciudad; se trata de una unidad del sistema IMSS-Bienestar con una inversión de mil 800 millones de pesos, un proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya obra generará empleo y una derrama económica por materiales de construcción en esa zona.

En esta misma gira de trabajo el gobernador Villarreal inauguró obras de ampliación de la Fac. de Comercio, Administración y Ciencias sociales; la nueva Fac. de Enfermería y las instalaciones de la Fundación UAT, además de develar la escultura Huella de Coveco, dentro de las actividades por el 70 Aniversario de la FCACS, la obra fue un donativo de un egresado de la institución.

Asimismo, Villarreal Anaya entregó un puente vehicular en el libramiento Mex II, inauguró la escuela primaria profesora Beatriz Anaya de Villarreal; cortó el listón inaugural del Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario. Una Magna obra realizada con una inversión superior a los 129 millones de pesos, rescatando 2200 metros cuadrados para dotarlos de una museografía de primer nivel, destaca la autorización de 1800 millones de pesos para construir un nuevo Hospital de Infantil en un predio de 5 hectáreas entregado por el municipio de Nuevo Laredo, que preside Carmen Lilia Canturosas.

INFORMA Y EXAMINA PRIORIDADES MUNICIPIO DE MATAMOROS. – El alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila presidió una edición más del programa Matamoros Informa, presentando acciones de su gobierno, además anunció que cuenta con una cartera de obras para ser presentada al Gobierno del Estado para su consideración en su programa de 2027. Son prioridades la demolición del puente Rigo Tovar y la construcción de una carretera de seis carriles, tres por cada sentido; además de la rehabilitación de la avenida Uniones, importante arteria para el tránsito de carga pesada y el movimiento de mercancías.

También, con miras de prevenir inundaciones, se contemplan mejoras al drenaje y al sistema pluvial en la avenida Solidaridad.

– La secretaria de Bienestar Social, Perla Guadalupe Medina Ruiz, detalló las acciones de prevención del cáncer de mama, conferencias, cursos y talleres. Además de anunciar iniciativas de donación de cabello natural para elaborar pelucas y un programa de microblading dirigido a mujeres que enfrentan un proceso de cáncer.

En este ejercicio de comunicación lo acompañaron y comparecieron los secretarios que integran su gobierno, así como directores de organismos municipales, exponiendo cada uno de ellos el desarrollo de sus acciones, programas y proyectos que impulsan en beneficio de las familias matamorenses.

Ningún secretario, ni titular de organismo, dejó de informar y detallar lo realizado, y lo que está por realizar, dejando testimonio de que la administración municipal está trabajando de manera permanente y visualizando lo que viene, es decir el futuro inmediato, lo que se necesita hacer para seguir cumpliendo a los matamorenses