Ofrece STPS orientación laboral sobre riesgos psicosociales y Ley Silla en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026.- Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para favorecer condiciones laborales dignas y seguras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas realizó una jornada de asesoría dirigida a integrantes de la Asociación Fronteriza de Distribuidores de Automotores (AFDA), enfocada en la prevención de riesgos psicosociales y la aplicación de la reforma laboral conocida como Ley Silla.

La actividad fue con el propósito de orientar a las personas participantes sobre los alcances de la NOM-035-STPS-2018, relativa a los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral, así como las disposiciones relacionadas con el derecho al descanso durante la jornada de trabajo.

La exposición fue impartida por la capacitadora del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, Martha Laura Silva Hernández.

Durante la asesoría se abordaron medidas para identificar y prevenir factores que puedan afectar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, además de que se promovió el conocimiento de las obligaciones aplicables a los centros laborales. Estas acciones buscan contribuir al cumplimiento de la normativa y a la mejora de las condiciones de trabajo en las agencias distribuidoras de automotores.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso con la promoción de los derechos laborales, la prevención de riesgos en los centros de trabajo y el impulso de espacios más saludables, en concordancia con los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.