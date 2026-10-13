Inauguran Américo y Dámaso nuevos espacios universitarios en Nuevo Laredo

En la celebración del 70.º aniversario de la Facultad de Comercio, se develó la placa conmemorativa de la plazoleta y se inauguraron de forma oficial la escultura “COVECO” junto a las nuevas oficinas de la Fundación UAT en esta ciudad fronteriza.

Nuevo Laredo, Tam.- 13 de octubre de 2026.- El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezaron una gira de trabajo en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCACSNL), donde inauguraron la plazoleta, la escultura “La huella de COVECO. Un legado para las nuevas generaciones” y las oficinas de la Fundación UAT.

Durante su visita, el gobernador presidió una ceremonia protocolaria ante estudiantes y docentes, acompañado por la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y el director del plantel anfitrión, René Adrián Salinas Salinas, destacando en su mensaje que estos nuevos espacios fortalecen la identidad universitaria y refrendan el compromiso de la máxima casa de estudios con la formación de jóvenes preparados para enfrentar los retos del presente y aprovechar las oportunidades del futuro.

Asimismo, expresó su reconocimiento al rector de la UAT por impulsar una infraestructura de vanguardia al servicio de la juventud y destacó que la educación, la identidad y el conocimiento son fundamentales para construir el futuro de Tamaulipas.

Subrayó, además, que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con la Rectoría para consolidar una Universidad al servicio de su comunidad, con un presupuesto adecuado para hacer frente a los desafíos tecnológicos actuales.

Al respecto, enfatizó la oportunidad de garantizar que los jóvenes cuenten con los cuatro pilares de la formación profesional moderna: acceso a la información, escrutinio para identificar datos veraces, impulso a la investigación y compromiso con la acción social.

Finalmente, el gobernador señaló que la escultura “COVECO”, inaugurada en la plazoleta de la Facultad, representa una nueva referencia de identidad en el campus que servirá como un ancla para recordar los orígenes, la pertenencia y la vocación de servicio a la sociedad.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la UAT da un paso trascendental con la inauguración de estos espacios académicos y la develación de una obra que simboliza el arraigo institucional en el municipio, señalando que este logro es resultado de una convicción compartida entre el gobierno, la academia y la sociedad.

En ello ponderó de forma especial la alianza estratégica con el Ejecutivo Estatal, cuyo respaldo y acompañamiento permanente han sido determinantes para consolidar obras de infraestructura con visión de futuro.

De igual modo, reconoció el apoyo del Gobierno Municipal y la colaboración del sector empresarial, a través de la Fundación UAT, para dignificar las instalaciones y ampliar la oferta educativa. En ese sentido, resaltó la fortaleza de la matrícula regional, la cual supera los 3 000 estudiantes en la Facultad de Comercio y cerca de 600 en la de Enfermería.

El evento también sirvió de marco para reconocer la trayectoria del destacado empresario y egresado Eduardo Garza Robles, actual presidente de la Fundación UAT e integrante del Patronato Universitario, gracias a cuya generosidad se recibió la donación de la escultura “Las huellas de COVECO”, obra del artista Álvaro Cuevas que fusiona las figuras del coyote, el venado y el correcaminos, en conmemoración de los 70 años de la FCACSNL.

“En esta escultura converge la audacia del coyote, la sensibilidad del venado y la determinación del correcaminos. Son cualidades que también necesitamos en la vida universitaria: iniciativa para proponer, sensibilidad para comprender y decisión para avanzar”, detalló el rector.

Para concluir las actividades, las autoridades realizaron el corte de listón inaugural de las oficinas de la Fundación UAT, y recorrieron el área desde donde se coordinarán programas de vinculación y apoyo universitario.

Al evento asistieron el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García; la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; así como directores de las facultades y escuelas del campus, empresarios y representantes consulares.