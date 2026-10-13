Impulsa Gobierno de Tamaulipas oportunidades de empleo formal en Soto la Marina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer el acceso al empleo formal y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias, el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa estrategias de vinculación laboral que acercan a las y los tamaulipecos con empresas e instancias empleadoras, a fin de favorecer su incorporación al mercado de trabajo y contribuir al bienestar económico de la población.

En este marco, la directora general del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, Nallely Lara Monroy, fortalece el trabajo de vinculación laboral mediante jornadas que facilitan el encuentro entre buscadores de empleo y empleadores. Estas acciones reflejan el compromiso, la capacidad de gestión y el buen desempeño de la dependencia para acercar alternativas laborales a quienes buscan una oportunidad de desarrollo profesional y personal.

A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de Soto la Marina, realizará una Jornada de Empleo para brindar a la población acceso directo a opciones laborales y oportunidades de contacto con empresas e instancias empleadoras.

La actividad se llevará a cabo este martes 13 de octubre, de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Soto la Marina, ubicada en calle Benito Juárez número 6, en la Zona Centro.

Durante la jornada, las personas interesadas podrán conocer alternativas de trabajo y establecer contacto con empleadores, lo que permitirá facilitar sus procesos de búsqueda y vinculación laboral. Este tipo de iniciativas representa una herramienta para acercar los servicios públicos de empleo a los municipios y atender las necesidades de quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal.

Para obtener mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (834) 318 8000, extensiones 45742 y 45743.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de generar condiciones que favorezcan el acceso al trabajo digno, fortalezcan la economía de las familias y amplíen las oportunidades de desarrollo en las distintas regiones del estado, en congruencia con la política de humanismo y transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya