Por: Raúl Terrazas Barraza

IETAM, actualizaciones con lupa

Cada cosa que tiene que ver con los actores del proceso electoral concurrente que comenzó el mes pasado tiene que revisarse con lupa, para que no haya impacto negativo en la organización de las elecciones o que lleve a inconformidades ante la visualización de daños a partidos y personas.

El hecho de que haya un dato nuevo en cuanto a población, oficializado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), implicó que debiera actualizarse el número de integrantes en ayuntamientos como el de Tula, que, en función de la población, pasó de cuatro regidores de mayoría relativa a cinco y de dos plurinominales a tres.

Esto porque modifica la cantidad de candidaturas que estaban previstas para la elección del año que viene y, por tanto, los dirigentes de los partidos políticos y quienes opten por las candidaturas independientes tienen que considerar más personas en las planillas.

Otro ajuste que debió acordarse en el IETAM, pero que en el caso de los partidos políticos se dio a efecto de incorporarlo en la convocatoria para quienes tienen la intención de contender sin partido, es que el PAN modificó su emblema y los porcentajes de sus dos colores, por lo que tiene que determinarse con exactitud para que quienes se vayan por candidaturas independientes no cometan el error de usar colores y proporciones como las panistas.

No hubo cambio, pero sí el acuerdo pertinente para que el organismo a cargo del consejero presidente, Juan José Ramos Charre, el IETAM, actualizara la lista de las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria para ser consejeros municipales y distritales de Tamaulipas y, por tanto, responsables de la organización de las elecciones del primer domingo de junio de 2027.

Se trata de mil 477 personas que cumplen con los requisitos constitucionales, legales y documentales; en tanto que 214 no lo hicieron y 473 se quedaron en veremos, porque cumplen mediante acciones afirmativas. De todos los de la intención, el IETAM indica que hay 17 con discapacidad, 36 de diversidad sexual, 94 adultos mayores y 326 jóvenes.

Aquello que sigue para este asunto de la integración de los consejos municipales, que son 43, y los distritales, que son 22, es que esta semana, los días 16 y 17 de octubre, deberán acudir a la presentación de los exámenes de conocimientos, ejercicio para el cual ya están definidas seis sedes y a todas y todos los participantes se les entregará este miércoles el usuario y la contraseña para que contesten la evaluación.

En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este martes en el IETAM fueron aprobados los diseños de los materiales electorales que serán usados en el proceso ordinario que está en desarrollo desde mediados del mes pasado y que se refiere a las elecciones locales de alcaldes y diputados al Congreso del Estado, esto a propuesta del consejero presidente, Ramos Charre.

Los otros

Para efectos de transparencia y legalidad, el Gobierno de Tamaulipas, que tiene a su cargo el doctor Américo Villarreal Anaya, hizo saber que no tiene ninguna relación con las personas físicas o empresas que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dentro de las designaciones anunciadas, dato que fue constatado a través de las instancias gubernamentales.

Además, fue señalado que, con carácter preventivo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tiene a su cargo la maestra Norma Angélica Pedraza Melo, pidió a las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas por Estados Unidos, así como con cualquier empresa en la que pudieran participar.

Puntual el asunto y de inmediato, para que luego los gringos no anden con que se habla o se dice de Tamaulipas. Ya está bien checado el padrón de proveedores y los contratos, de manera que, desde octubre de 2022, cuando inició la administración del doctor Villarreal Anaya, las personas y empresas señaladas por los gringos no tienen relación alguna con el Gobierno.

Por cierto, el titular del Poder Ejecutivo anduvo en Nuevo Laredo para cumplir con una agenda nutrida porque, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, estuvo con los universitarios de la UAT. Acompañado del rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, hizo la develación de una plazoleta e inauguró la escultura COVECO, denominada Un Legado para las Nuevas Generaciones.

Después de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, donde fue el evento, se trasladó para el corte del listón e inauguración de las oficinas de la Fundación UAT. Desde luego, allí estuvieron la alcaldesa Carmen Cantú Villarreal, secretarios del gabinete estatal y funcionarios de dependencias federales y estatales.

En la colonia El Progreso inauguró la Escuela Primaria Beatriz Anaya de Villarreal. De ahí se trasladó al puente vehicular MEX-II, por la carretera Anáhuac, para una visita de supervisión y, a las dos de la tarde, fue a inaugurar el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, ubicado en la colonia Juárez.

Como ya es costumbre, en las actividades del mandatario debieron andar todo tipo de aspirantes a cargos públicos, en el entendido de que lo importante para cada uno fue estar ahí para que las y los ciudadanos pudieran percatarse del nivel que traen con miras a las candidaturas para la alcaldía, las diputaciones locales y la federal que estarán en las votaciones de junio próximo.