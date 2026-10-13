Fortalecerán SET y UAT la educación superior con una agenda estratégica

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026.- Con la idea de que exista una visión precisa sobre el rumbo de la educación universitaria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollarán una agenda estratégica para la educación superior, informó Miguel Ángel Valdez García, titular de esta secretaría.

“Nos ha pedido el gobernador que, en la COEPES, que es el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior, sea la UAT la que nos oriente cuál debe ser la agenda estratégica de la educación superior. En eso estamos trabajando la Secretaría de Educación y la UAT”, precisó.

Reconoció el trabajo que Dámaso Anaya Alvarado, rector de la máxima casa de estudios, ha desarrollado en la institución; confió en que bajo su liderazgo se cumpla con los propósitos principales del COEPES.

“La agenda va a tener tres cosas: la primera, que sigamos haciendo la formación para las carreras pertinentes; lo segundo, que tengamos la accesibilidad en todas las universidades de Tamaulipas, públicas y privadas; y lo tercero, que trabajemos por la empleabilidad de estos jóvenes egresados”, complementó.

Compartió que un ejemplo del buen trabajo efectuado de manera conjunta es en el tema de la investigación, pues la UAT, junto con el COTACYT (Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología), aporta alrededor del 80 por ciento del total de tamaulipecos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Refrendó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con la educación superior de generar las mejores herramientas para que las y los estudiantes tamaulipecos tengan acceso a una educación de calidad, pertinente y humanista.