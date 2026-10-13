 Fortalece Gobierno de Tamaulipas, la seguridad alimentaria con huertos de traspatio

-El objetivo del programa es otorgar apoyos agropecuarios de manera integral a las personas que habitan en las localidades rurales de Tamaulipas

Villagrán, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026 .- Con el propósito de contribuir a mejorar la alimentación y fortalecer la economía de las familias del sector rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por el secretario Antonio Varela Flores, impulsa la entrega de paquetes integrales de huertos de hortalizas de traspatio, acompañados de asistencia técnica y desarrollo de capacidades para promover la producción de alimentos en los hogares.

A través del programa U043 Apoyos de Atención para el Sector Rural, Componente II: Otorgar Apoyos Agropecuarios de Manera Integral, Proyecto Huertos de Hortalizas de Traspatio, se destinó una inversión de 11 millones 500 mil pesos, con la que se beneficia a 873 familias de 55 localidades pertenecientes a 14 municipios de Tamaulipas.

Como parte de estas acciones, las familias beneficiarias reciben paquetes integrales para el establecimiento y manejo de sus huertos, así como acompañamiento técnico por parte de 16 prestadores de servicios profesionales (PSP), quienes brindan asesoría y capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades en la producción de hortalizas.

En este contexto, se atendió a las localidades ejido Miguel Hidalgo y ejido Jesús González Ortega, donde 45 familias reciben estos apoyos para impulsar la producción de alimentos en sus hogares. Para ello, un prestador de servicios profesionales brinda atención a ambas localidades, mediante un proceso de seguimiento durante cinco meses, que contempla asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

Los paquetes integrales incluyen sistema de riego, un tinaco, cintilla, semillas, una bomba manual para fumigar, una carretilla, una pala, un azadón, un rollo de malla para la protección del huerto, nueve bloques y un kit de agroquímicos y fertilizantes, herramientas e insumos que permitirán a las familias establecer y mantener sus espacios de producción.

El objetivo del programa es otorgar apoyos agropecuarios de manera integral a las personas que habitan en las localidades rurales de Tamaulipas, promoviendo el desarrollo autosustentable mediante la producción de hortalizas para el autoconsumo y, en su caso, la generación de excedentes que contribuyan a mejorar los ingresos familiares.

Con este tipo de entregas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo de las comunidades rurales, fortalecer las capacidades productivas de las familias y contribuir a la seguridad alimentaria y al bienestar de la población tamaulipeca.

Durante la entrega de paquetes estuvieron presentes María Isabel Ríos Tovar, alcaldesa del municipio de Villagrán; Fernando Galicia Zamora, coordinador Técnico; Carlos Alberto López Reyes, director de Desarrollo Rural y Pymes; Patricia Maribel Porras Escamilla, directora de Seguimiento de Programas; Yuridiana Rocha Moreno, órgano Interno de Control; Martín Rodríguez Leal, tesorero Municipal; Jesús Pérez Argüelles, secretario particular, y productores beneficiados con los paquetes de huertos de traspatio.