Exhorta Subsecretaría de Transporte Público a los concesionarios regularizar su situación administrativa antes del 7 de noviembre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026 .- El subsecretario de Transporte Público del Gobierno del Estado, Armando Núñez Montelongo, exhortó a las y los concesionarios del servicio público de transporte a realizar oportunamente la regularización administrativa de sus concesiones, cuyo plazo vence el próximo 7 de noviembre de 2026, conforme a las disposiciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

Núñez Montelongo, explicó que, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del Acuerdo Gubernamental publicado en el Anexo al Número 55 del Periódico Oficial del Estado, el 7 de mayo de 2026, las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor de dicho instrumento deben someterse al proceso de regularización ante la dependencia estatal.

Precisó que el procedimiento contempla un plazo improrrogable de 180 días naturales, durante el cual las personas concesionarias deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y operativos aplicables, además de ponerse al corriente en sus obligaciones.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabajamos para fortalecer el orden y la certeza jurídica en la prestación del servicio público de transporte. Por ello, invitamos a las y los concesionarios a revisar su situación administrativa y realizar sus trámites con anticipación, evitando dejar estas gestiones para los últimos días del plazo”, señaló.

El funcionario exhortó a quienes tengan trámites pendientes a acudir con oportunidad a la Subsecretaría de Transporte Público o a la delegación correspondiente, donde podrán recibir orientación sobre los requisitos y procedimientos necesarios para completar su regularización.

Asimismo, informó que el beneficio fiscal en materia de control vehicular dirigido a concesionarios del servicio público de transporte contempla una tarifa especial de 14 mil 800 pesos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Secretaría de Finanzas.

El subsecretario, aclaró que la vigencia de este beneficio fiscal es independiente del plazo para regularizar administrativamente las concesiones, por lo que no modifica ni amplía la fecha límite del 7 de noviembre de 2026 para cumplir con dicho procedimiento.

Finalmente, reiteró el llamado a las personas concesionarias a informarse y realizar sus gestiones con anticipación, a fin de cumplir con las disposiciones vigentes y contribuir al ordenamiento y fortalecimiento del servicio público de transporte en Tamaulipas.