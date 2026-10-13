Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

A sacar el sombrero y las mejores prendas de vestir

¿Ya tiene listo el sombrero y las mejores prendas de vestir? Esta semana inicia formalmente la Feria Tamaulipas en su Edición 2026, qué del 15 al 26 de octubre se llevará a cabo esta exposición en el recinto ferial y reunirá en la capital tamaulipeca Ciudad Victoria a los 43 municipios de la entidad, desde Nuevo Laredo a Tampico y desde Matamoros al Pueblo Mágico de Tula, pasando por los municipios del centro del Estado se preparan para exponer sus riquezas, costumbres, gastronomía, cultura y tradiciones que serán expuestas en los diferentes stands que habrán de preparar para el disfrute de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Son 12 días de fiesta que tendrá lugar en el recinto ferial de la capital del Estado. Será un evento cien por ciento familiar, donde las familias tamaulipecas y de otras regiones del país, tendrán la oportunidad de disfrutar una amplia oferta cultural y artística, enriquecida con nuevos y mejores espectáculos, pues se contará con un elenco de artistas de primer nivel y se llevaran una experiencia inolvidable y segura.

Además habrá muchas actividades, espectáculos, música y todo lo relacionado con lo que puedes ver y disfrutar lo mejor de la producción del estado; las mismas que tienen profundas raíces en esta región. También habrá lienzo charro, funciones de circo, juegos mecánicos, zonas gratuitas para niños y jóvenes, que harán de la edición de 2026, la más espectacular de los últimos años. Asimismo, el DIF Tamaulipas y las dependencias del Gobierno del Estado, ofrecerán toda su gama de servicios y apoyos de manera directa a la ciudadanía.

Es una feria estatal impulsada por el gobierno del estado, al frente el gobernador Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Economía, Desarrollo Rural, la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y otras dependencias del estado que busca convertirse en el principal evento de su tipo en México, rescatar las tradiciones norteñas y generar una importante derrama económica.

Por lo pronto, según sus organizadores se dijo que para apoyar a la economía de las familias asistentes, el costo de la entrada a la Feria Tamaulipas, en de 50 pesos y será gratuita para nuestros menores de 1.10 metros de estatura, adultos mayores y personas con discapacidad asistida.

Ahora este evento tendrá una zona comercial más atractiva, con espacios de venta, donde se incorpora la tienda “Hecho en Tamaulipas” y artesanías de las seis regiones del Estado.

Es un hecho que será inaugurada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien se hará acompañar con parte de su familia, funcionarios de su gabinete y de los 43 alcaldes y alcaldesas de la entidad, entre otros invitados especiales más, por lo que todo está listo para ese día, pues habrá mucha seguridad.

Los municipios que destacaran en esta feria anote usted a Güémez, representado por el alcalde José Lorenzo Morales Amaro, quien personalmente atenderá a los visitantes, pues destacará en su stand la Agricultura, Ganadería y la Maderería, que es el principal sustento de muchas familias; así como otras actividades como la Pesca y Apicultura.

Díaz Ordaz es otro municipio que sobresaldrá en esta fiesta, al frente la alcaldesa Nataly García Díaz, quien le ha dado otro impulso y desarrollo económico para las familias del lugar.

Por el altiplano tamaulipeco, resaltará Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, donde sus ediles, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Paouleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, respectivamente, se muestran contentos por la invitación del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y así poder dar a conocer las bondades y atractivos que tiene esta tierra en tradiciones y costumbres y que se encuentra en las faldas de la Sierra Madre Oriental. Por ello, invitan a ver la Feria Tamaulipas 2026 en estos días de fiesta para todos.

Casas por supuesto también estará presente, al frente su alcalde Beto Hinojosa, que seguramente ofertará lo mejor que tiene su municipio.

Total la Feria Tamaulipas en su Edición 2026 y sus stands, es un espacio de diversión familiar en el recinto ferial de Ciudad Victoria. Ven y conoce más de cerca esta fiesta que es para todos y arrancará este jueves 15 de octubre en punto de las 17:00 horas.

NOTAS CORTAS

1.- El colmo de los colmos. Pues ahí tiene que al parecer Vanessa Sánchez, formalizó su registro en el proceso interno de Morena para participar en la contienda rumbo a la presidencia municipal de Tula, bajo la figura de Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional. ¿Pues que tiene esta muchacha? ¿Acaso cree que los tultecos están tontos, dementes o ignorantes para pensar que la van a apoyar? ¿No se acuerda de su pasado con el PAN cuando fue tesorera? Además la ASE la tiene en la mira por desfalco al municipio en complicidad con Toño “Mentiras” su patrón. A mi comadre Citlalli Hernández no la hacen pen… nadie y todo checa.

Recuerdo también, bueno me dijeron los amigos de siempre que, alguien por ahí les pidió que le donaran sangre, y que le dijeron que no podían. Que porqué eran de “sangre azul”.

2.- Que los días están contados para Eleazar Fortuna allá en el Ayuntamiento de Tula, pues ‘le dan la mano y abusa del que lo llevó ahí. Se le olvida que traía el chillido de tripas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.