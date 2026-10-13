Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 acercará a las y los jóvenes tamaulipecos a los grandes proyectos energéticos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2026.- Para que las y los jóvenes tamaulipecos se acerquen a los grandes proyectos y oportunidades que ofrece el sector energético en Tamaulipas, la SEDENER los invita a participar en la Ruta de la Energía, como parte de las actividades que se realizarán dentro del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 (CIET 2026), los próximos 27, 28 y 29 de octubre, en la Expo Tampico.

El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, anunció que, a través de esta iniciativa, las y los estudiantes podrán recorrer los stands de la Feria Industrial del CIET 2026 para conocer las actividades de las empresas participantes, descubrir de dónde provienen y dialogar sobre las propuestas que realizan y que impulsan el desarrollo energético en Tamaulipas, México y el mundo.

Para participar, las y los jóvenes deberán solicitar su libro “Ruta de la Energía” directamente en el registro y reunir 10 sellos correspondientes a los stands que se ubicarán en la Feria Industrial y que los estudiantes visitarán durante su recorrido. Cada libro completo con 10 sellos equivaldrá a un boleto para participar en la rifa de 3 tablets el 28 de octubre y 3 tablets el 29 de octubre, las rifas se realizarán en el escenario principal al terminar las jornadas de actividades de cada día.

Ángel Jiménez agregó que se está generando una estrecha colaboración con las universidades e instituciones educativas del estado, para que las y los estudiantes participen en el Programa de Participación de Staff y Voluntariado del CIET 2026; asimismo, se realizará la convocatoria para el concurso de Pósteres de Investigación de Energía.

“Gracias a la colaboración del Clúster Kubal y de diversas universidades e instituciones educativas de Tamaulipas, las y los jóvenes participarán en el desarrollo de sus competencias en liderazgo, organización y atención al sector energético, así como será un espacio para que expongan su talento en la investigación aplicada”, señaló el funcionario.

Dentro de la convocatoria de Pósteres de Investigación en Energía, se abre un espacio dedicado a visibilizar el talento joven, la investigación y la innovación tecnológica orientada a la transición energética del estado y del país.

“Los trabajos que se inscriban deberán alinearse con las temáticas de transición energética y energías limpias; almacenamiento, redes eléctricas y eficiencia; hidrocarburos y gas natural, así como economía circular y movilidad”, señaló Ángel Jiménez y cuya convocatoria se publicará próximamente a través de las redes sociales de la SEDENER.

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 se celebrará del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico, el acceso es sin costo y podrás registrarte en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZLHZlveCs0s-288i52n2YR_YMMIMDAELIGcNHCkjT6n7ZoA/viewform