Tamaulipas fortalece coordinación para el cuidado de sus mares

Ciudad de México.- Octubre 12 de 2026.- En representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montangner Mendoza, participó en la sesión informativa de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES).

Como invitado permanente de esta Comisión, Tamaulipas ha refrendado, durante sus sesiones ordinarias, el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de contribuir a las estrategias de conservación de la región costera e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, en beneficio del equilibrio ambiental y del desarrollo del sector pesquero y acuícola.

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, presentará próximamente ante la CIMARES, por conducto de la Secretaría de Marina, las necesidades de investigación oceanográfica identificadas para las costas tamaulipecas.

Esta propuesta busca generar oportunidades para la gestión de inversiones federales orientadas a fortalecer el conocimiento científico del entorno marino, atender los desafíos ambientales de la zona costera y consolidar acciones que favorezcan la sustentabilidad de los recursos naturales de la entidad.

Con su participación en estos espacios de coordinación interinstitucional, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su disposición de trabajar de manera conjunta con las instancias federales para promover la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, así como el aprovechamiento responsable de los recursos que representan una fuente de desarrollo para las comunidades del estado.