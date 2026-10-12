RESPONDERÁ “MÍSTICO” CON CASTA DE CAMPEÓN

-Apela el estratega de la UAT a su experiencia para que Correcaminos logre el boleto a la próxima liguilla

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin tiempo para lamentaciones pero realista de la actualidad que vive su equipo, el director técnico del equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Gabriel “Místico” Pereyra, afirma que se encuentra en la posición que deseaba: a falta de 3 juegos por concluir el torneo y con amplias posibilidades de calificar a liguilla, boleto que pretende amarrar con una racha favorable en el cierre de la campaña regular.

Entrevistado por los medios capitalinos esta mañana en el Centro de Formación tras la práctica matutina, Pereyra enfatizó que “aceptamos el desafío de cuando yo vine de salir campeón, porque soy el técnico campeón… soy el último técnico campeón; de venir a un equipo que hace mucho no califica, desde ese momento quería estar en esta posición, de estar a tres jornadas de poder calificar y voy a tener los jugadores listos para que consigamos el objetivó”.

Reconoció que frente a Alebrijes su equipo desempeñó un futbol deficiente, pero aseguró que se trabaja para recuperar la dinámica mostrada en las últimas fechas y sobre todo en pulir la definición, “sabemos que tenemos que encontrar el gol, que tenemos que concretar las opciones que tenemos, que tenemos que defender mejor, que tenemos que suplir a jugadores importantes y lo vamos a conseguir con el apoyo de la afición que nos ha dado todo este torneo”.

Destacó el desempeño mostrado por elementos juveniles como Rafael Arce, autor del gol en Oaxaca, así como Diego Barrón, elementos base de la filial en Liga Premier, de quienes dijo “traen un chip distinto”, situación similar al ariete victorense Juan Cantú, de quien confió se apoyará para lograr el triunfo el próximo viernes cuando enfrenten a Dorados de Sinaloa en la cancha del Marte R. Gómez a partir de las 7 de la noche.

A pregunta expresa de los medios, “Místico” reconoció que no ha tenido un 11 ideal durante todo el torneo, pues desde la Jornada 1 arrancó condicionado por la expulsión de la campaña anterior de Tomás Sandoval, quien arrancó el Apertura 2026 suspendido; después la prensa le enlistó la seguidilla de lesionados desde la baja de Ronaldo Prieto, aunado a Fernando Piñuelas, Alan Ruiz, Alan Dippipa, Vicente Torres, Edson Reséndez, a la que el estratega sumó ahora a Oliver Pérez quien acumuló 5 amonestaciones y no podrá ver actividad el viernes, además de los suspendidos Omar Islas y Bryan Mendoza.

“Es algo con lo que tenemos que luchar y así lo afrontamos, el único que ha estado acá de los defensores es Gerardo (Moreno), es una situación a la que nos tenemos que enfrentar donde los jugadores tardan 5 o 6 semanas para recuperarse y no solo es aquí sino en todos los equipos que yo he estado (en Expansión)”, sostuvo el timonel.

Brindó su total respaldo a su cuerpo técnico toda vez que el viernes saldrán a dirigir sus auxiliares Jorge Salas y Manuel Cadavieco, “yo estoy de arriba (en la grada) pero eso no es factor, los jugadores van a estar bien, hay que quitar eso y que no se malanterprete, desde que hemos llegado, hemos dicho de que vamos a trabajar, sabíamos dónde veníamos, pero así como también te digo que somos este cuerpo técnico campeón y que vamos hasta el último minuto a pelear para poder estar en liguilla”, finalizó.

Los boletos para el duelo del viernes frente a Dorados estarán disponibles en la Tienda Oficial del Club Correcaminos a partir del martes y miércoles en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde; el jueves de 9 a 7 de la noche y el viernes será exclusivamente en taquillas del estadio desde las 9 de la mañana.

Para que nadie se quede fuera, durante la semana por cada artículo adquirido en la Tienda Oficial ubicada en el 16 Carrera Torres, los Leales se llevarán una cortesía para este duelo