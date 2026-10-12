Refuerza Tamaulipas la transparencia y el acceso a la información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, en calidad de presidenta del Subsistema de Transparencia en el Estado de Tamaulipas, dirigió la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Comité del Subsistema de Transparencia en la entidad, en la Sala de Juicios Orales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Este evento contó con la participación del fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, como invitado especial, así como de los Órganos Internos de Control del Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Autónomos y 6 Contralores Municipales en representación de los 43 Municipios del Estado.

En esta sesión, se revisaron avances en la actualización de las reglas de operación y funcionamiento del Subsistema, así como la actualización de las Reglas de Operación y Funcionamiento de esta instancia.

En este encuentro se informó sobre el decreto federal que establece información adicional que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal deberán publicar de manera proactiva por ser de interés público, entre esos temas se señala información sobre contratos y procedimientos de contratación, empresas filiales y aspectos de fiscalización y hace referencia a una actualización mensual en la Plataforma Nacional dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

La presidenta del Comité, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que se ha dado cumplimiento la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, a efecto de eliminar las obligaciones de transparencia específicas que resultan coincidentes con las obligaciones comunes y destacó la importancia de continuar la asesoría a los sujetos obligados dentro del ámbito de competencia de cada autoridad garante.

Con lo anterior, se refrenda el compromiso institucional de fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo de la administración a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya.