Realiza INJUVE conversatorio “Legado que Trasciende”

-El encuentro reunió a las y los jóvenes galardonados de las ediciones 2023, 2024 y 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- En el marco del lanzamiento de la nueva convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo el conversatorio “Legado que Trasciende” en el Museo de Historia Natural TAMUX.

Este encuentro reunió a las y los jóvenes galardonados de las ediciones 2023, 2024 y 2025 procedentes de diversos municipios del estado, con el propósito de reflexionar sobre el impacto de sus proyectos y cómo continúan transformando a sus comunidades.

Durante el evento, el Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, brindó un mensaje de bienvenida y se encargó de moderar los paneles de discusión. En su intervención, enfatizó que en cada rincón de Tamaulipas habita una juventud activa que construye el futuro a través de sus ideas.

Asimismo, destacó que, aunque un reconocimiento marca un momento especial, son las acciones permanentes las que construyen un legado.

El encuentro reafirmó el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya hacia la población joven, un impulso promovido por el INJUVE de la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, al generar espacios de diálogo e incentivos que reconocen el esfuerzo de las nuevas generaciones. A través de estas iniciativas, el Gobierno del Estado fortalece su compromiso de brindar oportunidades que permitan a este sector consolidar sus liderazgos y contribuir al desarrollo social y económico de la entidad.

El programa se desarrolló a través de cinco paneles temáticos en los que se abordaron áreas clave para el desarrollo de Tamaulipas:

Juventud, Cultura y Participación Ciudadana: Los galardonados compartieron sus vivencias en el ámbito del arte y el deporte.

Juventud, Territorio y Sostenibilidad: Se expusieron proyectos dedicados al apoyo del campo, el desarrollo rural y la conservación ecológica.

Juventudes Diversas: Inclusión, Igualdad y Derechos: Se destacó la importancia de promover oportunidades con perspectiva de género y de favorecer la inclusión de personas con discapacidad.

Juventud, Liderazgo, Iniciativa y Desarrollo: Se dio voz a proyectos orientados al emprendimiento y a la democracia participativa.

Juventud, Ciencia, Educación e Innovación: Se visibilizaron los logros en investigación, tecnología y desarrollo académico.

De esta manera, el evento cerró mostrando cómo la dedicación trasciende el ámbito personal para inspirar a futuras generaciones.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades representantes de la Secretaría de Bienestar Social, del Sistema DIF, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Comisión de Parques y Biodiversidad.