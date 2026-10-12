POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Crece movimiento de protestas de trabajadores del IMSS

Efectivamente, está tomando otras dimensiones el movimiento de protesta de los trabajadores y jubilados del IMSS al extenderse a 18 entidades del país, entre ellas Tamaulipas. Así empezó la presente semana en torno a este conflicto, el que apenas un día antes eran 12 estados los que estaban en pie de lucha, entre ellos la Cd. de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, entre otros.

Los reclamos en material de trabajo y solicitud de más personal, revelan las precarias condiciones en que se encuentra la institución; algo que es un secreto a voces y que ahora sale a la luz pública a través de quienes tienen presencia en el terreno laboral de las clínicas y hospitales, con esa autoridad que les da formar parte de una realidad, formulan denuncias y reclamos, que se van a topar con una verdad, no hay recursos, ni presupuesto suficiente para satisfacer estas demandas.

Entre los principales reclamos figuran, un incremento salarial mayor al aprobado por su propia dirigencia sindical y que alcanzaba el 6.8 %, su petición es de 10 %, pero en el ramo de condiciones de trabajo, demandan mayor abasto de medicamentos e insumos médicos, más contratación de personal (denuncian que las plantillas en algunos lugares no están completas), y mejores condiciones de jubilación.

18 ENTIDADES ENTRE ELLAS TAMAULIPAS, EN PIE DE LUCHA. – Hoy son 17 estados y la Cd. de México los que integran el movimiento de protesta; hay 14 entidades que están observando y algunas más seguramente se sumarán. Mientras tanto la presidenta Claudia Sheinbaum va a recorrer el país, conociendo de manera directa la problemática, la cual tendrá una respuesta en el presupuesto de 2027.

No sabemos si este recorrido de supervisión, le permita a la presidenta detectar las fugas, porque hay venta de medicamentos “bajo el agua”, si, hay quienes tienen su farmacia particular, su negocio de venta de medicamentos, quizá es una operación hormiga, pero existe. Pero esta fuga, no es responsable del déficit de productos farmacéuticos; la circunstancia es que no se tiene el abasto suficiente en cantidad y en características del producto.

En fin, ahí está el tema sobre la mesa, y será esta la primera vez que un titular del Poder Ejecutivo, se tome la molestia de ver personalmente cuál es la situación que priva en los servicios del IMSS.

El próximo miércoles 14 de octubre tendrá lugar una marcha nacional, a la que se está convocando desde ahora, además de una votación supervisada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo pronto, y de acuerdo a información oficial, los servicios médicos siguen operando, aunque por medio de turnos rotativos, eso en algunos estados, porque aún no existe un paro generalizado.

MUNICIPIO DE MATAMOROS RINDE HOMENAJEA A DI BLASIO. – El emblemático Teatro de la Reforma de Matamoros fue el escenario donde cerró con broche de oro el Festival internacional de Otoño (FIO) edición No. 34; marco en el que se rindió homenaje al destacado pianista, Raúl Di Blasio, además de la presentación de la cantante española Ana Torroja, cuyo concierto tuvo lugar en la Plaza Principal de manera gratuita para deleite de propios y visitantes. Fue una noche mágica, de ensueño y un acierto del gobierno del alcalde José Alberto Granados Favila la integración de este programa músico-cultural.

De esta manera, la administración que encabeza Beto Granados, impulsa el arte y la cultura, como recurso que viene a fortalecer la convivencia y propicia la reconstrucción del tejido social; asimismo contribuye a crear un ambiente saludable, mediante actividades que promuevan las expresiones artísticas poniéndolas al alcance de la juventud y de las familias.

Con esta clase de eventos, el alcalde se propone contribuir a consolidar la vida cultural del municipio, al tiempo que se generan espacios de convivencia familiar, permitiendo que la ciudadanía disfrute de espectáculos de calidad con artistas de reconocimiento internacional.

En ese marco, pleno de música y emociones, el jefe edilicio de Matamoros, presidió un acto de reconocimiento al talento internacional del pianista Raúl Di Blasio, a quien se le conoce como “El Piano de América”; fue durante su presentación en el Teatro de la Reforma, y como parte de las actividades del FIO en su edición número 34, que el presidente municipal entregó la estatuilla oficial del festival al reconocido artista, por su destacada trayectoria musical y contribución al enriquecimiento de la cultura.

LA UAT SE SOLIDARIZA CON ACCIONES CONTRA EL CÁNCER. – Una vez más, quedó constancia de las acciones de responsabilidad social y solidaridad con causas humanitarias, que protagoniza la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), al llevar a cabo una jornada de recolección de tapitas de plástico en el marco de “Octubre Mes Rosa”. Esta campaña denominada “Recolecta”, forma parte del programa Familia UAT, que preside la Lic. Isolda Rendón de Anaya, y es organizada en coordinación con el Instituto de la Mujer Universitaria, para contribuir a la lucha contra el cáncer.

La actividad obtuvo una destacada participación de estudiantes, personal docente y administrativo, así como directivos de las distintas dependencias de la casa de estudios, quienes acudieron al camellón central del Campus Victoria para entregar sus respectivos donativos durante toda la mañana y hasta las 13:00 horas.

“Una tapita puede parecer pequeña, pero juntas hacen una gran diferencia”, fue el lema de la campaña, que resultó un éxito, de ahí que las autoridades organizadoras agradecen a todas las personas que reunieron sus materiales y se sumaron a esta causa.

Lo recaudado en esta jornada, será entregado formalmente a la asociación “Un Cachito de Luz”, con ello se reafirma el compromiso social de la máxima casa de estudios del estado en apoyo a los que más lo necesitan.

TAMAULIPAS, SIN SARAMPIÓN, NI DEFUNCIONES POR DENGUE. – Este lunes en el marco de la Ceremonia Cívica de Honores, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2026, y recibió la primera dosis de vacuna contra la influenza. El mandatario exhortó a las y los tamaulipecos a sumarse a estas acciones de prevención, para mantener a Tamaulipas como el único estado del país, sin casos de sarampión en 2026 y sin defunciones por dengue.

El Dr. Villarreal hizo un reconocimiento al sector salud por el gran esfuerzo de prevención, que ha proporcionado a la población una condición saludable y con todas las potencialidades para poder desarrollarse, crecer y vivir en un estado de bienestar.

Por su parte, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales refirió que, al cierre del 2025, se aplicaron en Tamaulipas un millón 142 mil, 234 vacunas de 14 biológicos, logrando una cobertura del 81% en menores de un año y del 79.4 en niñas y niños de 1 a 2 años de edad.

En ese mismo escenario se hizo mención al respaldo inquebrantable del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, “quien, a través de su intensa mirada transformadora, nunca dejó su vocación por la salud al asumir las altas responsabilidades que tiene hoy al frente del Estado. Es precisamente por esa convicción y por ese profundo entendimiento médico de nuestro gobernador que estas metas se han logrado cumplir”