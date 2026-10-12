~~Participa y muestra la magia de México a través del Reto Foto Pueblos Mágicos

-La convocatoria está abierta para quienes residan en México, sin importar si utilizan una cámara o un teléfono celular

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- En el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en el puerto de Tampico, Tamaulipas, se lanzó la convocatoria “Reto Foto Pueblos Mágicos”.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, anunció que la convocatoria permanece abierta hasta el 16 de noviembre.

Son cinco categorías diseñadas para capturar la riqueza natural, arquitectónica, cultural, oficios y tradiciones que dan identidad a cada uno de los 177 Pueblos Mágicos del país: Naturaleza mágica; Arquitectura con historia; Los colores de mi pueblo; Rostros y oficios, y 30 segundos en mi Pueblo Mágico (única categoría de video; piezas de 10 a 30 segundos).

La convocatoria está abierta a profesionales y aficionados residentes en México, quienes podrán participar con una cámara fotográfica o un teléfono celular. Las fotografías y los videos deberán ser originales y cumplir con los requisitos técnicos establecidos en las bases del concurso.

Cada categoría otorgará un premio de 10 mil pesos. Las diez participaciones más votadas de cada categoría pasarán a la evaluación de un jurado de fotógrafos profesionales, y las imágenes seleccionadas formarán parte de una exposición oficial durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos.

¡No te quedes fuera! Sigue las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas para conocer todos los detalles y la información oficial del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, y recuerda su México está de moda, Tamaulipas seguro te enamora

Registro en los links: Bases del concurso:https://retofoto.mexicodesconocido.com.mx/bases-de-la-promocion/

Registro de participantes:https://retofoto.mexicodesconocido.com.mx/sube-tu-foto-o-tu-video/