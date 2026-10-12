Más de 5,200 personas se reunieron en la Plaza Juárez para cerrar junto al grupo Matute el FICSM 2026

-Luego de 10 días de actividades, el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano cerró actividades de su trigésima tercera edición con gran respuesta del público tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Miles de personas se dieron cita el domingo en la Plaza del 15, para formar parte de la clausura del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Ciudad Victoria.

Organizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en coordinación con los 43 municipios, este festival reunió en su último día de actividades a más de 30 mil personas en el estado, y entre sus eventos de clausura tuvo el concierto con el grupo Matute y su “Disco Stereo Tour” en el espacio público de la capital tamaulipeca.

Más de 5 mil personas de todas las edades corearon los éxitos de diversas épocas interpretados por la agrupación comandada por Jorge D’Alessio. El grupo expresó su cariño a la población victorense, luego de que esta fuera su tercera visita a la ciudad.

Uno de los momentos más simbólicos del espectáculo fue cuando la agrupación respondió a la petición del joven músico victorense Josué Mercado, quien pidió, a través de una pancarta, subir al escenario a tocar con Matute, solicitud que fue concedida.

Destacó también el talento de Ignacio “Nacho” Izeta, integrante de la banda a través de su voz y de la guitarra eléctrica; el músico es nacido en Tampico, Tamaulipas, destacando durante todo el concierto el orgullo por su tierra.

Los integrantes de la agrupación resaltaron su agradecimiento al Gobierno del Estado por realizar un festival de este tipo, como pocos en el país al tener cobertura estatal, y al enaltecer la cultura y el arte en Tamaulipas.

Por su parte, el director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda, mencionó que la noche simbolizó un cierre pensado para todas las familias, entre la fiesta que representa el festival y poder enaltecer las raíces y la identidad de Tamaulipas.

“Agradecemos todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal, esta fue una gran noche de clausura, primero en el teatro Amalia donde se reunió el talento de niñas y niños tamaulipecos, que, provenientes de varios municipios nos dieron un gran concierto con música tradicional tamaulipeca”, dijo.

“Finalmente Matute nos confirmó que la cultura es un motivo de celebración que puede y debe verse reflejada en el espacio público, en las calles de nuestras ciudades; ver el acceso a la cultura como el derecho de cada persona en Tamaulipas”, puntualizó.