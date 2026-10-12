Jesús Alejandro Rincón Herrera designado como Secretario Particular del Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya

Cd. Victoria, Tam.. Octubre 12 de 2026.- El gobernador, Américo Villarreal Anaya, designó como su Secretario Particular a Jesús Alejandro Rincón Herrera.

Jesús Alejandro Rincón Herrera es un servidor público con experiencia en el ámbito legislativo, la administración pública y la coordinación institucional. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con quien ha colaborado desde su etapa como senador de la República.

Su carrera en el servicio público comenzó a consolidarse durante la LXIV Legislatura del Senado de la República, donde se distinguió por ser el asesor más joven del equipo de trabajo del entonces senador Américo Villarreal Anaya. Esta experiencia le permitió adquirir conocimientos en materia legislativa, gestión pública, vinculación institucional y seguimiento de asuntos estratégicos.

Con el inicio de la administración estatal, en octubre de 2022, Rincón Herrera se incorporó al Gobierno de Tamaulipas, donde ha desempeñado dos responsabilidades de nivel directivo que han sido fundamentales en su desarrollo profesional.

Al frente de la Dirección General de Atención Ciudadana, participó en las tareas de vinculación entre el Gobierno del Estado y la población, dando seguimiento a solicitudes, planteamientos y compromisos ciudadanos, así como a su canalización ante las distintas dependencias de la administración pública.

Posteriormente, desde la Dirección General de la Agenda del Gobernador, adquirió experiencia en la planeación, organización y coordinación de las actividades oficiales del titular del Ejecutivo estatal, así como en el seguimiento de reuniones, giras de trabajo y compromisos institucionales.

Ambas responsabilidades le han permitido desarrollar un conocimiento directo de la operación gubernamental, de las prioridades de la administración estatal y de los mecanismos de coordinación necesarios para el cumplimiento de los compromisos del gobernador.

Su designación como secretario particular del gobernador Américo Villarreal Anaya representa una nueva etapa en su trayectoria dentro del servicio público y da continuidad a una relación profesional construida desde el Senado de la República.

Desde esta responsabilidad, tendrá a su cargo tareas de coordinación, atención y seguimiento de los asuntos de la oficina del gobernador, contribuyendo a la organización de su agenda de trabajo y a la interlocución con las distintas áreas de la administración estatal.

Su trayectoria refleja una formación profesional desarrollada tanto en el Poder Legislativo federal como en el Ejecutivo estatal, con experiencia directa en atención ciudadana, gestión institucional y coordinación de la agenda gubernamental.