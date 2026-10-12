Impulsan UTNL y Secretaría de Economía el emprendimiento entre los universitarios

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Con el propósito de impulsar la cultura del emprendimiento entre las y los jóvenes, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, organizó una conferencia sobre las herramientas y programas que ofrece esta dependencia para impulsar nuevos negocios.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, destacó la importancia de que las y los estudiantes conozcan directamente las opciones que existen para desarrollar iniciativas empresariales. “Agradecemos a la Secretaría de Economía el compartir con nosotros los programas y estrategias que impulsan el desarrollo económico y la creación de nuevas oportunidades para las y los emprendedores”, puntualizó.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía en la entidad, fue quien sostuvo el encuentro con más de 500 estudiantes de la universidad, en donde les explicó los diversos mecanismos de apoyo disponibles para quienes buscan convertir una idea o proyecto en una empresa formal.

Resaltó que las universidades no solamente forman profesionistas, sino que también son espacios donde surgen ideas, oportunidades y proyectos que pueden convertirse en nuevas empresas. “Me da muchísimo gusto estar aquí en la universidad y encontrarme con tantos jóvenes que representan el talento, la creatividad y, sobre todo, las ganas de construir su propio futuro”, enfatizó.

Señaló que el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, mantiene una política de respaldo al emprendimiento juvenil mediante capacitación, acompañamiento y diferentes esquemas de apoyo. “Si tienen una idea, un producto, un proyecto o el sueño de iniciar su propio negocio, queremos que conozcan todas las herramientas que hemos construido para ayudarles a dar ese próximo paso”, manifestó.

Durante la exposición, integrantes de la Secretaría de Economía presentaron los programas que actualmente se encuentran disponibles, entre ellos Hecho en Tamaulipas, estrategia mediante la cual se brinda acompañamiento a productores, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer sus productos y servicios.

Tovar Lara indicó que estas actividades permiten establecer un contacto directo entre las dependencias gubernamentales y los universitarios, en concordancia con la política que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya de acercar los programas gubernamentales a la población tamaulipeca.