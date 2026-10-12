Por: Raúl Terrazas Barraza

Vacunación, puerta a una vida sana

Luego de que el gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, pidió a la población sumarse a las acciones de la Campaña Estatal de Vacunación 2026 para que la entidad se mantenga como referente nacional al ser la única sin casos de sarampión, el secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales, hizo ver que la vacunación es la puerta a una vida sana.

En la ceremonia de Honores a la Bandera de este inicio de semana, luego del protocolo cívico que incluye el paso de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Mexicano, el Himno a Tamaulipas, el juramento a la Bandera, las efemérides nacionales y locales, así como las intervenciones, en este caso, del secretario de Salud y del mandatario tamaulipeco, ambos fueron vacunados por personal de enfermería que asistió al puesto de vacunación portátil instalado en el sitio del evento cívico.

También fueron inmunizados la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, magistrada Tania Contreras López; el coordinador del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez; el representante del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado médico del ISSSTE, doctor Jorge Cortina Beltrán; así como los diputados locales doctor Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, y su compañero Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva.

Al módulo acudieron las secretarias de Administración, Economía, Bienestar Social y de las Mujeres, Luisa Manautou Galván, Ninfa Cantú Deándar, Silvia Casas González y Marcia Benavides Villafranca, respectivamente; así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, ingeniero Antonio Varela Flores, y los niños Sebastián Castro Maldonado, de 18 meses; Juan David Castro Saldaña y Ana Cristina de la Rosa Medina.

La jornada de inicio de la Campaña Estatal de Vacunación de este año comenzó de manera simultánea en los 12 distritos de salud que tiene la Secretaría de Salud. Sobre ello, el gobernador apuntó que las y los ciudadanos tienen cultura de vacunación y confían en ella; por tanto, debe mantenerse el enfoque del trabajo de inmunización en todos los sitios públicos para que más personas pongan el hombro y reciban el biológico que las protegerá contra diversas enfermedades.

Como puerta de entrada a una vida más sana y segura, la vacunación es considerada en todo el mundo y, en especial por la Organización Mundial de la Salud, como una de las mejores inversiones en salud pública que puede realizar una sociedad, al prevenir enfermedades, salvar millones de vidas y mejorar la calidad de vida de la población.

Otros datos que sirven como ejemplo para no bajar la guardia en materia de vacunación, sobre todo con biológicos que evitan la influenza estacional, COVID-19, neumococo y hepatitis, es que al cierre del año pasado en Tamaulipas fueron aplicadas un millón 142 mil 234 vacunas de 14 tipos diferentes, con las cuales se cubrió al 81 por ciento de los niños menores de un año y a casi el 80 por ciento de niñas y niños de entre uno y dos años.

En este año, gracias al gran trabajo realizado por las instituciones de salud, se ha alcanzado una cobertura cercana al 92 por ciento en la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis, logro que fue calificado por el secretario Guerrero Morales como exitoso.

Los otros

En otro evento realizado al inicio de esta semana y al que asistió la subdirectora nacional de Atención y Seguimiento a Mecanismos Interinstitucionales de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, Yessica Arely Herrera Romero, el gobernador Villarreal Anaya reiteró su compromiso de proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas para que vivan una vida libre de violencia.

En el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el titular del Poder Ejecutivo estatal señaló que existe un trabajo de fondo para disminuir y atender las causas de la violencia hacia las mujeres.

Allí mismo, la secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado, Marcia Benavides Villafranca, propuso la realización del Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que contempla, además de la mitigación y eliminación de estas conductas, el acceso igualitario a oportunidades y desarrollo.

Este lunes fue 12 de octubre y, de manera habitual, se piensa en el Día de la Raza, por ser la fecha en que, de acuerdo con la historia, Cristóbal Colón llegó a América procedente de España y, por tanto, de Europa, consumando el descubrimiento del continente.

El asunto es que para las nuevas generaciones pareciera ser un día cualquiera. Sin embargo, tiene una enorme connotación histórica desde aquel año de 1492 hasta nuestros días. Debemos explicarla y remarcarla para que los nuevos habitantes del continente visualicen el impacto que tuvo el encuentro entre los pueblos europeos e indígenas, a partir del cual se originó el mestizaje.

Visto en una línea de tiempo, más que celebrar el descubrimiento, es un día para reflexionar sobre el encuentro de culturas, el mestizaje, la diversidad y la valoración de los pueblos originarios desde una perspectiva histórica, crítica e incluyente.

A muchas personas de entre 15 y 40 años, cuando se les presenta el 12 de octubre únicamente como el “Día de la Raza”, puede parecerles una conmemoración distante o ajena. Sin embargo, al explicar que ese día marcó el inicio de un proceso histórico que transformó para siempre al continente, a Europa y al mundo, la conversación suele adquirir mayor relevancia.

Para los historiadores, sería un error pensar que ya no importa. Quizá no importe de la misma manera que hace cincuenta años, pero el 12 de octubre sigue siendo una fecha clave porque ayuda a entender quiénes somos como sociedades americanas. Las lenguas, costumbres, tradiciones, gastronomía, expresiones artísticas e incluso las formas de organización tienen raíces en ese encuentro de dos mundos que intuían su existencia mutua, aunque desconocían dónde estaban.

A las nuevas generaciones quizá haya que explicarles por qué aquel encuentro de hace más de cinco siglos sigue influyendo en la vida cotidiana. Es entonces cuando la historia deja de ser una efeméride y se convierte en una herramienta para comprender el presente.

El 12 de octubre tampoco debe olvidarse en nombre de la diversidad cultural, el orgullo de los pueblos originarios y el mestizaje. Por ello, una actitud propositiva consiste en reconocer que los jóvenes no necesariamente rechazan la historia; a menudo rechazan las explicaciones que sienten lejanas a su realidad. Sin embargo, cuando logran ver la conexión entre aquellos acontecimientos y el mundo que habitan hoy, el interés suele aparecer