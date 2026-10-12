Entrega SET más de 6 mil nombramientos para fortalecer la educación en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Con el propósito de que las y los estudiantes tengan las mejores condiciones para su desarrollo educativo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) continúa fortaleciendo este sector con la entrega de más de 6 mil nombramientos en el último año, aseguró su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Son ya más de 6 mil nombramientos los que hemos dado desde que llegamos ahí un servidor a la Secretaría de Educación, desde luego con la coordinación con la Sección 30 del SNTE”, complementó.

Reconoció que, debido a la dinámica del gremio educativo, todos los días se presentan situaciones como jubilaciones, vacancias, cambios, enfermedades, articulaciones o movimientos laterales, que obligan a las autoridades educativas a cubrir esos espacios con nuevos docentes.

“La verdad es que estamos muy contentos, en donde voy a las escuelas pues ya nos dicen los profesores que ya se cubrieron las vacancias, que ya se hicieron los cambios y seguiremos trabajando. Bueno, yo creo más o menos daremos todavía unos 400 nombramientos de aquí a diciembre”, precisó.

Explicó que las quejas que surgen en algunas escuelas, ya sea por parte de directivos, madres y padres de familia, e incluso de los mismos docentes, se deben a que algunos aún no cuentan con el nombramiento definitivo, por lo que se trabaja en ello. Sin embargo, se garantiza que las y los estudiantes tengan un maestro frente a grupo.

Reconoció que se está en periodo de prejubilaciones y que más de mil maestras y maestros se jubilarán en los próximos meses. “Vamos a trabajar ahí muy fuerte porque necesitamos que se haga la reposición muy rápido, estamos calculando arriba de mil jubilaciones, lo tenemos en una plataforma que le damos seguimiento, un mes antes hace lo que le llaman los profesores el periodo pre jubilatorio y eso nos da la oportunidad de organizarnos y lograr hacer el cambio”, enfatizó.

Destacó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con el sector educativo para garantizar que las y los estudiantes tamaulipecos cuenten con las mejores herramientas y convertir a la educación en la gran palanca de la transformación que vive Tamaulipas y México.