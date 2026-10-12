Entrega SEBIEN apoyos sociales en San Fernando

San Fernando, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- La Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, puso en marcha la tercera entrega de más de nueve mil 200 paquetes alimentarios, así como de 40 paquetes de láminas a las y los beneficiarios de los programas “Alimentando tu Bienestar” y de “Atención Ciudadana para el Bienestar”, en gira de trabajo realizada por el municipio de San Fernando.

Ante más de 120 sanfernandenses encabezados por su presidenta municipal, Verónica Aguirre de los Santos, la titular de SEBIEN manifestó en su discurso el saludo afectuoso enviado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, de quien dijo trabaja teniendo en el centro de su política humanista, a las familias de Tamaulipas que más lo necesitan.

En las instalaciones del Centro de Bienestar y Paz, donde se desarrolló este evento, Casas González destacó la gestión constante de la presidenta municipal Verónica Aguirre para contribuir al trabajo en equipo que se realiza en el estado y en línea con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Porque somos un equipo que trabaja por la transformación mediante una política humanista que nos hermana en las necesidades y también en la esperanza, en las metas y en los sueños por cumplir”, pronunció.

Asimismo, resaltó el incremento en el número de personas atendidas en los programas, como lo es el de Alimentando tu Bienestar, que el año pasado registró 285 mil beneficiarios y al día de hoy llega a 300 mil personas que enfrentan algún tipo de carencia.

Hizo un reconocimiento a las y los gestores sociales así como a los enlaces de DIF y destacó la labor de la presidenta de ese sistema en Tamaulipas, la doctora María Santiago de Villarreal que con gran sensibilidad, sencillez y humildad se preocupa y ocupa por el bienestar de las y los tamaulipecos.

En referencia al trabajo en equipo, Casas González resaltó la labor que realizan las y los gestores sociales y toda la estructura de Bienestar, al atender con empatía y muy de cerca a quienes requieren de los programas encaminados a generar mejores condiciones de vida y desarrollo de las comunidades.

“Sigan trabajando con mucha honestidad, convirtámonos en portadores de esperanza en esa búsqueda que realizan las familias más vulnerables para tener una vida mejor, seamos como nuestro gobernador, humanistas y dedicados”, subrayó.

En otra parte de su mensaje, la secretaria de SEBIEN detalló los programas disponibles, como el de Gastos Funerarios, el de Empleando tu Bienestar y otros a los que puede acceder la población en condición de pobreza.

En la jornada también estuvieron presentes Erick Alberto Rivera Rosas, presidente del Sistema DIF Municipal; Cruz Salinas Pérez, director regional de la SEBIEN; Stephany González Mendieta, enlace del DIF; Martha Itzel Sosa García, representante de las personas beneficiarias; José Valentín Vélez Cantú, delegado de San Fernando, y Nayda Marisol Méndez Zapata, coordinadora de Centro Libre.