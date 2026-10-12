En Tamaulipas se trabaja para prevenir y atender la violencia contra las mujeres: Américo

-Con la subdirectora de Atención y Seguimiento a Mecanismos Interinstitucionales de la Secretaría de las Mujeres federal, Yessica Arely Herrera Romero, presidió reunión del SIPASE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso para proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y aseguró que el Gobierno del Estado está atento a las oportunidades en los diferentes ámbitos de su responsabilidad para modificar y mejorar las condiciones para disminuir y atender la violencia hacia las mujeres.

Durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SIPASE), acompañado por la subdirectora de Atención y Seguimiento a Mecanismos Interinstitucionales de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Yessica Arely Herrera Romero, el gobernador destacó el acompañamiento de la funcionaria federal a la sesión de este consejo, que trabaja en brindar oportunidades para mejorar, disminuir y atender las causas de violencia hacia las mujeres.

Villarreal Anaya subrayó que la reciente creación de la Secretaría de las Mujeres en Tamaulipas responde a una condición de estar en correspondencia con el Gobierno Federal y poder en su momento darle la importancia y el nivel que requiere una situación de atención, además de acabar con un rezago hacia las condiciones de equidad y de igualdad hacia las mujeres en una circunstancia sustantiva.

“Tengamos la mente abierta, busquemos alternativas de intervención para poder hacer cada vez acciones que tengan un mayor impacto para nuestra población femenina, es sustantiva en la historia de la humanidad protegerlas y es momento de que trabajemos como servidores públicos en la condición de la organización que implique en la condición transversal que nos piden estos objetivos para movilizarnos y ser nosotros más eficaces y eficientes en el ámbito de nuestras responsabilidades para atender esta situación”, resaltó el mandatario estatal.

Durante la sesión del Consejo, en la que tomaron parte invitados virtuales de los Sistemas DIF Municipales, de las Instancias de las Mujeres en los municipios del estado y la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Laura Itzel Castillo Juárez, la subdirectora de Atención y Seguimiento a Mecanismos Interinstitucionales de la Secretaría de las Mujeres, Yessica Arely Herrera Romero, dijo que estas sesiones representan una oportunidad para fortalecer el diálogo, la colaboración y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en favor de los derechos de las mujeres, adolescentes y niños.

“Desde la Secretaría de las Mujeres, refrendamos la disposición para mantener el diálogo y la colaboración con las autoridades estatales y municipales, para avanzar hacia una política de Estado que coloca los derechos de las mujeres en el centro de las acciones, desde fortalecer la prevención de las violencias, acercando los servicios y las herramientas institucionales a las mujeres, brindar atención integral y especializada a través de las estrategias como los Centros Libres, que contribuyen a acercar servicios gratuitos y acompañamiento a las mujeres en sus propias comunidades, y fortalecer la coordinación con las instituciones, principalmente las que son responsables de la procuración y administración de justicia”, mencionó la funcionaria federal.

Señaló que mediante la colaboración, la corresponsabilidad y el compromiso institucional se pueden seguir construyendo condiciones más seguras, justas e igualitarias para todas las mujeres de Tamaulipas y de todo el país.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, Secretaria de las Mujeres en el Estado, expuso la propuesta para el Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres.

Indicó que el Plan Estatal de Desarrollo tiene dos vertientes: prevenir, atender y sancionar la recurrencia y severidad de los daños causados por la violencia contra las mujeres en Tamaulipas, así como procurar para las mujeres el acceso igualitario a oportunidades y desarrollo, impulsando su participación plena y activa en todos los sectores de la sociedad.

Durante la sesión celebrada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, también tomaron parte titulares y representantes de secretarías del gabinete estatal, del Supremo Tribunal de Justicia, del Sistema DIF Tamaulipas, del Instituto Estatal Electoral y de la Fiscalía General de Justicia.