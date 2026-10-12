Del aula a la industria: jóvenes tamaulipecos desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras

– Ninfa Cantú Deándar destacó que los tres proyectos ganadores del Industry Challenge 2026 ya están en proceso de implementación en una empresa industrial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Tres proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Matamoros, se encuentran en proceso de implementación en la empresa Factory Source, tras resultar ganadores del Industry Challenge 2026, iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que estos resultados reflejan el talento de las nuevas generaciones y forman parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de vincular la educación con el sector productivo, fortalecer la innovación y generar mayores oportunidades de desarrollo económico en Tamaulipas.

La convocatoria, diseñada por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y el COTACYT, reunió 11 proyectos, de los cuales cuatro llegaron a la final y tres resultaron ganadores. La premiación se realizó durante ExpoCiencias Tamaulipas 2026, con estímulos económicos por 45 mil pesos, aportados por el COTACYT.

El primer lugar fue para “Contador Inteligente de Producción”, desarrollado por Oscar Yamil Esquivel González, Reynaldo de los Santos Pedraza y Daniel Ibarra Banda, asesorados por Gerardo Servín Tovar, quienes recibieron 20 mil pesos.

El segundo lugar, con 15 mil pesos, correspondió a “SmartMold Analytics”, proyecto de Kevin Adrián Barrón de la Cruz, Jorge de Jesús Hernández Atilano, Josué Reséndiz Márquez, Leopoldo Villalobos Puente y Axel Osvaldo Fernández Márquez, asesorados por Hugo Alberto Solís Martínez.

El tercer lugar, con 10 mil pesos, fue para “Separador de Materiales Ferrosos y No Ferrosos”, de Carlos Maximiliano Arizpe Méndez, Ángel Rafael Rodríguez Silguero, Ángel Alexis Otero Hernández y Carlos Enrique Estrada Vázquez, bajo la asesoría de Norma Leticia Leal Vázquez.

Los tres proyectos avanzan hacia su aplicación en procesos productivos de Factory Source, fortaleciendo la vinculación entre universidad e industria. La Secretaría de Economía dará seguimiento a los equipos ganadores para acercarles programas de apoyo empresarial y explorar el potencial de sus propuestas como futuros emprendimientos tecnológicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas impulsa el talento universitario y la innovación como herramientas para elevar la competitividad industrial, abrir oportunidades de negocio y fortalecer el desarrollo económico del estado.