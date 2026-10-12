Contribuye DIF Tamaulipas a la meta del boteo Teletón 2026

La solidaridad de las y los tamaulipecos permitió recaudar 3 millones 600 mil pesos en el estado, de los cuales más de 2 millones 481 mil pesos se reunieron mediante el esfuerzo coordinado por el DIF Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Gracias a la solidaridad y generosidad de las familias tamaulipecas, el boteo Teletón 2026 alcanzó una recaudación de 3 millones 600 mil pesos en el estado, resultado al que contribuyó el esfuerzo de organización y convocatoria del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal.

A través de 415 ánforas distribuidas en los 43 Sistemas DIF Municipales y del Voluntariado de la Esperanza en las secretarías del Gobierno de Tamaulipas, se reunieron 2 millones 481 mil 304 pesos con 80 centavos, recursos que fueron entregados al Teletón para contribuir a su causa.

Con esta recaudación, el DIF Tamaulipas superó el monto reunido el año pasado, cuando aportó 1 millón 883 mil 237 pesos mediante el boteo, lo que refleja la participación de la sociedad y el trabajo conjunto para respaldar los servicios de rehabilitación e inclusión.

El boteo Teletón 2026 se desarrolló del 2 de junio al 10 de octubre, periodo durante el cual personas de distintos municipios se sumaron a la campaña mediante sus donativos.

La clausura se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, donde más de 2 mil personas se reunieron para celebrar los resultados de la colecta. En representación de la doctora María de Villarreal, Mariela Benavides Espronceda, directora de Atención a Población Prioritaria del DIF Tamaulipas, realizó la entrega del cheque por 2 millones 481 mil 304 pesos con 80 centavos.

Como parte de la jornada, también se celebró el egreso de 35 niñas y niños que concluyeron sus procesos de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Tamaulipas.

Actualmente, el CRIT Tamaulipas brinda servicios a mil niñas y niños de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. En 2027 cumplirá 18 años de ofrecer atención en la entidad y, desde 2022, incorporó servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes con autismo.

Los recursos reunidos durante el Boteo Teletón 2026 contribuirán también a la apertura del Centro Teletón número 32, en Minatitlán, Veracruz, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios de rehabilitación.

Con esta participación, el DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de coordinar esfuerzos con los sistemas municipales, el voluntariado y la sociedad para impulsar iniciativas que favorezcan la inclusión y amplíen las oportunidades de atención para las personas con discapacidad y sus familias.