Conquistan estudiantes de la UT Altamira el segundo lugar nacional en el Concurso de Ingeniería Espacial

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) ganaron el segundo lugar a nivel nacional en la novena edición del Concurso Nacional de Lanzamientos CANSAT 2026, efectuado en el Instituto Tecnológico de Puebla, informó su rectora, Mara Grassiel Acosta González.

Expresó que el equipo del Programa Espacial de la UT Altamira está integrado por Antonio Cortés, Roberto Carlos Ruiz, Enrique Alonso Melo, Daniel Alejandro de León y Luis Bernardo Vega, estudiantes de distintos cuatrimestres de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica BIS, bajo la asesoría de los maestros Óscar Martínez Hernández y Rubén Loredo Amaro.

Explicó que, como parte del desafío, los participantes debieron diseñar, construir y operar un satélite educativo del tamaño de una lata de refresco, conocido como CANSAT, equipado con sensores para registrar información en tiempo real sobre temperatura interna y externa, humedad, altitud, aceleración, vibraciones y velocidad de descenso, además de obtener coordenadas GPS y capturar fotografías y video durante la misión.

Compartió que, durante las pruebas de campo, demostraron sus capacidades técnicas mediante la evaluación del funcionamiento de sus dispositivos, el análisis físico de materiales y la defensa experimental de su proyecto, competencias fundamentales para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la ingeniería y la exploración espacial.

Acosta González señaló que este éxito es consecuencia de la calidad educativa del plantel y el talento de sus estudiantes en el desarrollo de la tecnología espacial. Además, refrendó el compromiso de la UTALT de brindar una formación académica orientada a la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, impulsando la participación de sus estudiantes en competencias nacionales e internacionales.

Resaltó que estos resultados son reflejo del respaldo que la universidad recibe de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en las escuelas de educación superior en Tamaulipas.

El Concurso Nacional de Lanzamientos CANSAT es una competencia educativa y tecnológica en la que estudiantes universitarios diseñan, construyen y lanzan minisatélites del tamaño de una lata de refresco. La edición de este año se efectuó como parte de las actividades del Segundo Congreso Internacional de Ingeniería Cosmonáutica.