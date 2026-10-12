Clausura Américo el FICSM 2026 con un magno concierto de talentos tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2026.- Luego de 10 días de intensa actividad cultural en los 43 municipios del Estado, este domingo cayó el telón del XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno y, para cerrar con broche de oro, los niños, niñas y adolescentes del Sistema Tamaulipeco de Agrupaciones Musicales Comunitarias ofrecieron un magno concierto ante la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En el teatro Amalia González Caballero, el gobernador del estado dio por clausurado el Festival, aunque antes felicitó a las niñas, niños y jóvenes que ofrecieron una extraordinaria presentación y aseguró que son un orgullo de Tamaulipas y los nuevos referentes de la juventud tamaulipeca.

“Estos son los verdaderos valores y las voces que debemos de tener como personas, día con día y trabajar para que cada vez podamos tener todos juntos una mejor sociedad. Muy, muy orgulloso de todos ustedes y cuentan con todo el apoyo del gobierno del Estado para que sigan progresando en estos talentos que hoy tienen”, expresó el mandatario estatal.

Los más de 100 integrantes de esta monumental agrupación integrada por talentos surgidos de los Semilleros Culturales, provenientes de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, San Fernando, Río Bravo y Matamoros, a los que se unieron los Ensambles de Percusiones de Matamoros y los Ensambles Comunitarios Son Huasteco de González y Norteños de Río Bravo, llevaron al público victorense a un extraordinario paseo por la música huasteca, la polka de Reynosa, Tampico Hermoso, el chotis y la redova, terminando con El Cuerudo Tamaulipeco, cantado por todos los presentes en el teatro.

La dirección estuvo a cargo del maestro Roberto Rentería Yrene, coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, quien al final también recibió la felicitación del gobernador.

Durante 10 días, el FICSM 2026 contó con la participación de 1,200 artistas y más de 300 manifestaciones culturales totalmente gratuitas en los 43 municipios, consolidándose como un referente del arte y la cultura del país.

También la noche de este domingo, en la plaza Juárez, miles de familias se reunieron para disfrutar del concierto del grupo Matute, que puso a cantar y bailar a las y los tamaulipecos con lo mejor de su Disco Stereo Tour.