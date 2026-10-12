Demuestran estudiantes del Tecnológico de El Mante sus habilidades académicas en evento nacional

El Mante, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2026.- Con la idea de fortalecer el dominio de las y los estudiantes en áreas fundamentales para su completa formación profesional, alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) participaron en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico Administrativas (ENECB-CEA) 2026.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director general del instituto, compartió que en esta primera etapa participaron 59 estudiantes. En el área de Ciencias Económico Administrativas presentaron su evaluación 29 jóvenes de Ingeniería en Gestión Empresarial. “El examen mide sus conocimientos y su capacidad para resolver problemas en disciplinas como administración, contabilidad y economía”, precisó.

Indicó que en el área de Ciencias Básicas participaron 30 estudiantes de las demás ingenierías del Instituto Tecnológico, que fueron evaluados en áreas como matemáticas, física y química, tanto en aspectos conceptuales como en la resolución de problemas.

Explicó que esta primera etapa sirve como filtro interno y que, a finales de octubre, los cinco estudiantes con mejores resultados de cada área participarán en la segunda etapa, donde representarán al plantel en busca del pase a la etapa nacional del certamen.

“Las ciencias básicas y las disciplinas económico-administrativas son la base sobre la que nuestros estudiantes construyen su perfil profesional. Participar en este certamen les permite medir sus conocimientos frente a jóvenes de todo el país y es también una oportunidad para que, como institución, sigamos fortaleciendo la calidad académica”, enfatizó.

Reafirmó el compromiso del ITSM con la excelencia académica y la formación sólida de sus estudiantes, en congruencia con el impulso que el Gobierno del Estado, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, le brinda a la educación superior a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo del secretario Miguel Ángel Valdez García.