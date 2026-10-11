Suma UAT esfuerzos en la lucha contra el cáncer mediante la campaña “Recolecta”

Ciudad Victoria, Tam.; 11 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones de responsabilidad social y solidaridad con causas humanitarias, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó una jornada de recolección de tapitas de plástico en el marco de Octubre Mes Rosa.

La campaña denominada “Recolecta”, del programa Familia UAT, que preside la Lic. Isolda Rendón de Anaya, es organizada en coordinación con el Instituto de la Mujer Universitaria, para contribuir a la lucha contra el cáncer.

El evento registró una destacada participación de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo de las distintas dependencias de esta casa de estudios, quienes acudieron al camellón central del Campus Victoria, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, para entregar sus respectivos donativos.

Entre el material recibido destacaron tapas de bebidas como refrescos, jugos, agua y leche; de productos para el hogar como detergentes, suavizantes y cloro; de higiene personal como champú, cremas, desodorantes y pasta dental; así como de garrafones, bolígrafos y medicamentos.

Bajo el lema de que una tapita puede parecer pequeña, pero juntas hacen una gran diferencia, las autoridades organizadoras agradecieron a todas las personas que reunieron sus materiales y se sumaron a esta causa.

Todo lo recaudado durante esta jornada se entregará formalmente a la asociación “Un Cachito de Luz”, reafirmando el compromiso social de la máxima casa de estudios del estado en apoyo a los que más lo necesitan.