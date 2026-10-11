POR: ANA LUISA GARCÍA G.

<Méritos y no reflectores definirán candidaturas en Morena

“No todo lo que relumbra es oro”, y algunos de los virtuales candidatos a puestos de elección popular por Morena, han financiado estrategias mediáticas para lograr un posicionamiento, pero no hay trabajo o gestión al lado y a favor del pueblo.

Así lo planteó el presidente del Consejo Nacional de ese partido, Alfonso Durazo Montaño, el mensaje puede interpretarse como una advertencia para quienes en base a esa supuesta popularidad formulen reclamos o inconformidad al no ser favorecidos con una candidatura. Si no, cuál sería el motivo de exhibirlos en pleno Consejo Nacional ordinario, efectuado este sábado 10 de octubre.

De igual forma, la política de alianzas que seguirá Morena para los comicios de 2027, y los lineamientos que deberán adoptar sus coordinadores, que serán eventuales candidatos a las elecciones de ese año, fueron acordados durante la octava sesión de su Consejo Nacional. En ese acto rindieron protesta los 17 coordinadores estatales, futuros candidatos a gobernador en igual número de entidades.

Del mensaje pronunciado por el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, destaca la advertencia para quienes han arrasado en las encuestas a base de financiar impactos en medios de comunicación y redes sociales, pero no de caminar con el pueblo.

Durazo Montaño precisó: “Aquel que, en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedique a pagar a los medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral, no sirve a la causa de la transformación”. ¿Así, o más clara la advertencia? De tal suerte, que quienes ahora son más populares, más conocidos, no son precisamente los que elegirá Morena para candidato(a).

Por otra parte, la presidenta Nacional de Morena, Adriana Montiel Reyes, reforzó los dichos de Durazo, advirtiendo a los 17 coordinadores estatales que rindieron protesta este sábado, que su deber es estar del lado del pueblo y caminar de la mano de la gente.

Entonces ya lo saben, los aspirantes a una candidatura de alcalde, o diputado local, o diputado federal que están por definirse. Que no se sorprendan, si los que cuentan con mayores reflectores no son los favorecidos. Desde luego habrá quienes sí, coincidan trabajo y presencia mediática.

CONFIRMAN A GATTÁS 57% DE PREFERENCIA CIUDADANA. – de acuerdo a las más recientes mediciones de desempeño municipal que presenta la encuestadora Electoralia, el alcalde Lalo Gattás, se mantiene entre los más destacados ediles del estado, al ubicarse en la segunda posición del ranking de los mejores presidentes municipales de Tamaulipas, con un 57% de aval ciudadano.

De acuerdo a las más recientes mediciones de desempeño municipal difundidas por la referida encuestadora, el edil victorense solo es superado por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien obtuvo un 60% de reconocimiento popular, lo que consolida a Lalo Gattas como uno de los alcaldes morenistas con mayor respaldo en el noreste del país.

Por otra parte, debemos recordar que en febrero de 2026 el alcalde victorense logró una aprobación ciudadana del 55.5% por la empresa México Elige, cuando Gattas, además del porcentaje señalado, ocupó el lugar 18 del ranking de los 31 alcaldes de capitales municipales mejor evaluados del país.

Estas mediciones, son producto de las encuestas que se aplican a ciudadanos mayores de 18 años residentes en el municipio, a quienes se les cuestiona sobre el desempeño, cercanía y resultados de la administración municipal. De acuerdo a los cuestionamientos a los ciudadanos, podemos atribuir estos resultados, al trabajo en territorio que realiza el alcalde, asi como la mejora en servicios públicos, la obra pública y los programas sociales implementados a partir de su gobierno desde el año 2021.

TAMAULIPAS PREPARA ENCUENTRO DE PUEBLOS MÁGICOS. – Las secretarías de Turismo de todo el país, preparan con entusiasmo el gran encuentro de los Pueblos Mágicos, fortaleciendo con sus experiencias y acciones la realización de este importante evento a desarrollarse en el Puerto de Tampico en noviembre de este año.

El turismo, realizado desde sus raíces y autenticidad, deja de ser solo una actividad económica y se transforma en un motor de bienestar, tal como lo impulsa en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Desde cada rincón de México, traerán a este encuentro un poco de su cultura turística y a la vez, se llevarán la que se practica en Tamaulipas. Este acontecimiento es de gran relevancia, porque abre la oportunidad de poner frente al mundo, la riqueza de la tradición, cultura y autenticidad de sus pueblos, y la presencia y fuerza de sus comunidades.

Quienes impulsan el turismo a lo largo y ancho del país, unen sus voces en un solo propósito: preparar con precisión y pasión el gran Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en el llamado Puerto Jaibo. Para el efecto han celebrado reuniones virtuales los secretarios de los 31 estados y la Cd. de México con la titular del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, en actos que son de unidad nacional.

Este encuentro se convertirá mañana en experiencias inolvidables para quienes nos visitan y en oportunidades reales para quienes viven en nuestros Pueblos Mágicos.

EL RECTOR DE LA UAT AL FRENTE DE LAS TRADICIONES DE LA FMVZ .- La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT “Dr. Norberto Treviño Zapata”, concluyó su programa conmemorativo alusivo al 69 Aniversario de fundación, con una Gran Cabalgata y el torneo Grill Masters UAT 2026, con el que reafirma su vocación de servicio y de trabajo cercano con la comunidad universitaria.

En ese marco conmemorativo y de orgullo institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió este sábado, 10 de octubre, las actividades con las que finalizaron formalmente el festejo de la FMVZ, el cual incluyó entre otras actividades el exitoso cierre del Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026.

También fue oportunidad para reflejar las tradiciones del campo, el entusiasmo universitario y la integración familiar que promueve la presente gestión rectoral mediante una política de puertas abiertas y liderazgo cercano.

Entre las figuras públicas importantes que acudieron a este evento, figuran el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González; el Secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Rodríguez Flores; y el Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), José Octavio Merino Charrez, así como por directoras y directores de las dependencias universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado.