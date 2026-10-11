Por: Raúl Terrazas Barraza

Elecciones, su valor intangible

Desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral y su similar en la entidad, el IETAM, las posibilidades de alcanzar una vez más resultados exitosos en las elecciones del año que viene no están tanto en función del presupuesto que puedan tener, aunque éste es necesario porque todo cuesta.

Sin embargo, entre las grandes fortalezas se cuentan elementos que no se compran ni con todo el dinero; entre ellos, la participación de las y los ciudadanos, el apego de los partidos políticos a la legislación electoral y el alto grado de responsabilidad de los funcionarios electorales.

Se trata de factores intangibles que, más allá de los recursos económicos, la tecnología y las estrategias de campaña, permiten legitimar al cien por ciento una elección.

Seguro que también debe considerarse un elemento más: la calidad de la información pública, porque en la actualidad, frente a la velocidad de las redes sociales, dar la batalla a la desinformación y promover información validada representa un reto para que el electorado pueda tomar decisiones conscientes y libres a la hora de sufragar.

En este proceso electoral concurrente que comenzó en septiembre y concluirá en junio con la jornada de votación del primer domingo de ese mes, existen posicionamientos clarísimos por parte de los responsables de los institutos que organizan las elecciones respecto de la defensa de sus presupuestos, y llama poderosamente la atención el hecho de que los partidos políticos de oposición no respalden a los institutos en este tema.

De los elementos de gran valor y que no cuestan, la participación ciudadana, tanto para el voto como para respaldar a las instituciones en la recepción y el conteo de los sufragios a nivel de casillas electorales, determina el rumbo tanto del INE como del IETAM y, por enésima ocasión, para la conformación de los consejos distritales y municipales la gente respondió, como lo hará el día de las insaculaciones para la designación de funcionarias y funcionarios de casilla.

Respecto de los partidos políticos, sujetarse a las reglas establecidas para la competencia democrática tiene también un alto valor, ya que, como actores políticos, sacan adelante su compromiso al respetar los resultados electorales y someterse al uso de las vías legales para resolver las controversias que puedan existir.

De los ciudadanos como funcionarios de consejos y casillas sólo puede decirse que su responsabilidad y profesionalismo dan claridad a las elecciones, por su contribución a la organización, vigilancia y calificación de los procesos con imparcialidad, transparencia y apego a derecho.

En entidades como Tamaulipas, donde se han realizado procesos exitosos, en gran medida ello se debe a la coincidencia de estos cuatro elementos, ya que ninguno por sí solo garantiza una elección ejemplar. Es la suma de los cuatro factores lo que las autoridades electorales valorizan en su justa dimensión y que, frente a la necesidad de recursos presupuestales para que nada falte en la realización del ejercicio democrático de elegir a las y los gobernantes, la estabilidad política del país debe enseñar el error monetario cometido.

Las elecciones exitosas no se compran ni se decretan; más bien, se construyen con ciudadanía participativa, partidos responsables, autoridades electorales confiables e información veraz. En ello está la fortaleza de cualquier democracia y una de las principales señales de una amplia confianza ciudadana.

Poner el acento en los factores humanos e institucionales que sostienen la democracia aleja la discusión del aspecto monetario del financiamiento, porque al final son la participación ciudadana, el respeto a las reglas y el compromiso de quienes organizan las elecciones los que consolidan la confianza en los resultados. Ya será para la elección que sigue cuando los partidos políticos deban impulsar presupuestos decorosos para elecciones exitosas.

Los otros

Los diez municipios de la frontera de Tamaulipas siguen en semáforo rojo porque las fuentes superficiales y subterráneas de agua no se han recuperado. En tanto, otros quince municipios quedaron en semáforo verde: Abasolo, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

Los municipios en amarillo son Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán.

Todo ello, basado en la evaluación realizada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social durante la 28 Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa y fue presidida por el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, titular de la dependencia.

Por otro lado, en la nueva Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, de reciente creación y que está a cargo del ingeniero Edwin Tuexi Amaro, quedaron casi completos los nombramientos de toda la estructura de la dependencia, mismos que se hicieron públicos a través de redes sociales al ser entregados más de 35 documentos a igual número de funcionarios.

De acuerdo con la publicación, están pendientes algunos nombramientos relacionados con el área administrativa, situación que no afecta el funcionamiento de la dependencia, ya que con la estructura que tenía como Agencia Estatal se manejan los asuntos administrativos.

Por allá, en Altamira, municipio gobernado por Armando Martínez Manríquez, fue puesta en operación una ambulancha, no ambulancia, sino ambulancha; es decir, una lancha habilitada como ambulancia para atender las necesidades de apoyo de las personas que se dedican a la pesca y a las actividades marinas en la zona del Golfo de México correspondiente al municipio que, dicho sea de paso, podría ser gobernado el trienio que viene por una mujer: la actual diputada federal Blanca Narro Panameño.

Este 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña, pero casi nadie lo festeja porque en México el Día del Niño se celebra el 30 de abril, tanto para ellas como para los niños.

Y una cosa más: los honores a la Bandera de esta semana serán en el Palacio de Gobierno y, desde luego, estarán presididos por el doctor Américo Villarreal Anaya, titular del Poder Ejecutivo.