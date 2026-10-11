Eduardo Sagastegui se corona en Málaga y suma otro título en judo europeo

Málaga, España.- Octubre 11 de 2026.- El judoca tamaulipeco Eduardo Sagastegui conquistó la categoría de -60 kilogramos en la Málaga Senior European Cup 2026, resultado que representa un paso importante dentro de su proceso de preparación y búsqueda del sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Sagastegui tuvo una destacada actuación en la competencia celebrada este 10 y 11 de octubre en Málaga, España, donde superó a representantes de distintos países para instalarse en la gran final de la división.

Según la información difundida por la International Judo Federation, en el combate por el título, el tamaulipeco se impuso al brasileño Joao Rodrigues, quien se quedó con la medalla de plata.

El podio lo completaron el alemán Nicolas Kutscher y el español Asier Murillo Martínez de Lizarrondo, ambos con bronce.

El titular del deporte en Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que “Este resultado cobra especial relevancia dentro del proceso que Lalo Sagastegui desarrolla en territorio español, donde ha permanecido durante los últimos meses con el objetivo de elevar su nivel competitivo, adquirir experiencia internacional y prepararse ante los retos que representa el alto rendimiento”.

Con respaldo del gobernador Americo Villarreal Anaya, el Instituto del Deporte de Tamaulipas, ha respaldado la estadía de Sagastegui en España, apoyo que permite al deportista continuar con su preparación en un entorno de exigencia internacional y mantenerse enfocado en sus objetivos deportivos.

Con ello, Sagastegui Becerra se consolida como uno de los mejores judocas del mundo ya que en el ranking internacional de su división y categoría, se mantiene en los primeros lugares.