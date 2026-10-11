Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Faltan solo 4 días para que arranque la Feria Tamaulipas 2026

*Del 15 al 26 de octubre, las familias disfrutarán de música, gastronomía y talento de los 43 municipios en Ciudad Victoria

Todo está listo para vivir una de sus celebraciones más esperadas: del 15 al 26 de octubre, la Feria Tamaulipas 2026 reunirá en el Recinto Ferial de esta capital espectáculos, gastronomía, juegos y tradiciones, con una programación pensada para que todas las generaciones encuentren algo que disfrutar.

Como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer la convivencia familiar, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, promovió una feria accesible y con actividades para todas las edades, donde las familias puedan disfrutar juntas y conocer la cultura, los sabores y el talento de Tamaulipas.

Durante la presentación ante los medios participaron Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura; Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa; Jorge Zamacona, empresario; José Guerrero Gamboa, presidente de la UGRT, y Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal.

Se dio a conocer que los 43 municipios compartirán su riqueza cultural y gastronómica, acompañados por 26 dependencias, más de 100 expositores comerciales y un Pabellón Hecho en Tamaulipas que reunirá a 106 emprendedores, tres cooperativas y un Nodo de Impulso a la Economía Social (NODESS).

La diversión familiar incluirá 40 juegos mecánicos, zona extrema, tirolesa infantil y circo tradicional, con opciones para distintas edades. Por su parte, el área agropecuaria mostrará la riqueza del campo tamaulipeco con una exposición de ganado Brangus y Beefmaster, lienzo charro y espacios dedicados a la agricultura, acuacultura, pesca y emprendimiento rural.

Del 19 al 21 de octubre, la feria ofrecerá recorridos escolares y muestras gastronómicas para acercar a sus visitantes a las tradiciones y los sabores de las distintas regiones del estado. A estas actividades se sumará el Primer Festival del Mezcal y Tequila, el 22 de octubre, con exhibición, degustación y promoción de productos que darán a conocer el trabajo de productores y marcas locales.

La cartelera del Teatro del Pueblo comenzará con La Firma, el 15 de octubre; La Casetera, el 16; María José, el 17; Guerreras K-pop, el 18; Lucha Libre, el 19, y Mi Banda El Mexicano, el 20. Seguirán Bryndis, el 21; El Bogueto, el 22; Invasores de Nuevo León, el 23; Los Mier, el 24, y 90’s Pop Tour, el 25, con acceso general incluido en la entrada a la feria y una Zona con Causa, cuya recaudación se destinará al DIF Tamaulipas.

En el Centro de Espectáculos se presentarán El Mimoso y El Yaki, el 16 de octubre; Remmy Valenzuela, el 17; Alfredo Olivas, el 22; Grupo Firme, el 23, y Espinoza Paz, el 25, con boletos independientes disponibles en www.boletcenter.com. El acceso a la feria costará 50 pesos para adultos y será gratuito para niñas y niños de hasta 1.10 metros de estatura, personas con discapacidad y adultos mayores.

Las puertas abrirán de lunes a jueves de 17:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 16:00 a 00:00 horas, con venta de entradas en taquillas desde las 12:00 horas y en www.masboletos.mx. La Secretaría de Economía invitó a las familias a consultar la programación en los canales oficiales de Feria Tamaulipas y en www.tamaulipas.gob.mx/feria, y a disfrutar de una celebración que reúne lo mejor de nuestra tierra y el orgullo de ser tamaulipecos.

La Secretaría de Economía refrenda su compromiso de impulsar espacios que fortalezcan la convivencia familiar, promuevan el consumo local y abran oportunidades para las y los emprendedores tamaulipecos, como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de generar desarrollo y bienestar para las familias de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Seguramente el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, en estos días lo veremos muy activo supervisando las actividades de limpieza de los panteones del municipio para recibir a las familias este próximo Día de Muertos, por lo que pedirá e invitará a las y los victorenses a mantener limpio el espacio de sus seres queridos y retirar su basura al terminar la visita. ¡Entre todos cuidemos estos lugares!, expresará el edil.

2.- Una de sociales:

Los 17 años de la guapa y gentil Sofía Quintanilla, fueron mucho más que una celebración…fueron una noche llena de magia, emociones y momentos únicos que brillarán para siempre. Cada detalle contó una historia, cada sonrisa iluminó la noche y cada instante se convirtió en un recuerdo inolvidable. Una velada soñada, elegante y llena de momentos especiales que hicieron de sus 17 algo simplemente mágico.

Ahí estaban todos los que deberían estar, sus familiares, amigos, compañeros del CBTIS e invitados especiales, y sin faltar su querida abuelita Lucila, a quien quiere mucho, sus tias Mayra y Mirtha, hermanos, primas y amistades. Pero la que más se vio muy contenta y no podía ocultarlo fue su querida madre Aurora ‘Boris’ Rodríguez, quien fue la que le organizó esta bonita fiesta de cumpleaños a su querida Sofía. La recepción fue en la Quinta Buena Vista de Ciudad Victoria este sábado 10 de octubre de 2026. Enhorabuena y que vengan muchos años más de vida para que los siga celebrando a lado de los suyos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.