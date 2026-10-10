Sellan Leche del Bienestar y SIPINNA compromiso con la niñez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2026 .- Para impulsar estrategias conjuntas en favor de la niñez y adolescencia en Tamaulipas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y Leche del Bienestar firmaron un convenio de colaboración.

Durante el acto protocolario, Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones es fundamental para generar mejores oportunidades de bienestar y desarrollo para niñas, niños y adolescentes.

Este acuerdo, dijo, establece mecanismos de vinculación y colaboración para fortalecer las capacidades institucionales, promover la participación de la sociedad civil y articular acciones orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde una perspectiva integral y de corresponsabilidad.

Salazar Márquez refirió la importancia de fortalecer el trabajo entre instituciones para avanzar en la protección de los derechos de la niñez. Asimismo, señaló que, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsan políticas públicas y acciones que contribuyen al bienestar y desarrollo integral de este sector de la población.

Por parte de Leche del Bienestar, participó Martha Irene Olguín Valadez, subgerente del Programa de Abasto Social Tamaulipas, quien acompañó la formalización de este instrumento de colaboración.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo una reunión de trabajo para identificar y definir las primeras acciones derivadas del convenio, así como establecer una ruta de colaboración que permita desarrollar estrategias conjuntas y fortalecer la atención dirigida a niñas, niños y adolescentes.

También estuvieron presentes Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes; Lorena Perales Salinas, comisionada estatal de Atención a Víctimas; y Silverio Saldívar Pineda, en representación del Lic. Mauro Sandoval Contreras, coordinador general del Registro Civil en el Estado.

Con esta firma, SIPINNA Tamaulipas refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración interinstitucional y promover acciones que contribuyan a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, favoreciendo entornos seguros y oportunidades para su bienestar y desarrollo.