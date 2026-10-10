Por: Raúl Terrazas Barraza

Trabajo conjunto ahora y mañana

Personas ligadas a la administración estatal del gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, acudieron a dialogar con el mandatario para hablar de las responsabilidades que tienen en el desempeño de los cargos que ostentan.

Con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, el tema fue trabajar más para impulsar el desarrollo de las regiones del estado mediante la gestión permanente de inversiones para la ampliación de empresas y la creación de otras más, las cuales pueden aprovechar las ventajas que ofrecen tanto la zona fronteriza, por su vocación maquiladora, como el sur, por el gran movimiento portuario.

Desde luego, cualquiera podría pensar que, en su diálogo con el titular del Poder Ejecutivo, legisladores y colaboradores tienen la oportunidad de tocar temas relacionados con la política, con la finalidad de establecer posturas y quereres, porque, a la vuelta de unas horas, como es el caso de la diputada Blanca Anzaldúa Nájera, resultó que se registró en la plataforma que abrió el Partido Movimiento de Regeneración Nacional para llevar a cabo tareas promocionales con miras a la selección de candidatas y candidatos para alcaldías y diputaciones locales.

Por tanto, se trata de que, en el desempeño de sus funciones, la legisladora local, de forma conjunta con la administración estatal, pueda ser gestora de los planteamientos realizados para atender las necesidades sociales.

De acuerdo con la versión que circula en medios de comunicación, el diputado federal José Braña Mojica coincidió con el mandatario estatal en la importancia de trabajar con mayor determinación en todo aquello relacionado con los programas de bienestar que benefician de manera directa a la ciudadanía.

La diputada federal Claudia Hernández Sáenz colabora en el mismo sentido que sus homólogos legisladores, es decir, en la gestión y el respaldo a iniciativas que mejoren el alcance de las leyes para que la sociedad cuente con bases actualizadas, sólidas y traducidas en beneficios para las familias de Reynosa, municipio del cual es originaria y en el que se supone puede moverse en un sentido político para estar a la altura de una eventual nominación como candidata a la alcaldía.

Algo que queda muy claro es que nadie pretende chocar con otros competidores en la aspiración a cargos públicos; de tal forma que es considerado correcto el hecho de refrendar, con quien tiene a su cargo la entidad por decisión de las y los ciudadanos expresada mediante el voto en junio de 2022, el gobernador del estado, la determinación de trabajar en un mismo sentido.

Antes del 18 de octubre, fecha en la que concluye el registro de personas para realizar funciones partidistas con miras al proceso interno de selección de candidatas y candidatos, sean diputadas, diputados, funcionarios estatales o municipales, podrían reconfirmar su empeño en el trabajo conjunto por el bien de Tamaulipas y su gente.

Los otros

Con la cabalgata, encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, el concurso de parrilladas, torneos deportivos y música, concluyeron las actividades que sirvieron para conmemorar el 69 aniversario de la fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Desde las siete de la mañana de este sábado, los responsables de los eventos festivos llegaron a las instalaciones de la facultad para dar forma a un atractivo, agradable y sin igual espacio para la sana convivencia y exaltar la trascendencia académica y social que tiene la escuela veterinaria de Ciudad Victoria, que, dicho de otra forma, es la consentida de los victorenses y de la gente de la región.

Al cierre de los eventos conmemorativos por el 69 aniversario de la FMVZ-UAT, Dámaso Anaya presidió la Gran Cabalgata Conmemorativa y el torneo Grill Masters UAT 2026, reafirmando el trabajo cercano con la comunidad universitaria.

Este sábado concluyó el Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, actividad central del aniversario 69 de la Facultad de Veterinaria, cuyos resultados fueron catalogados como exitosos.

Asimismo, en el Aula Magna de la institución se llevó a cabo la reunión de la Asociación de Exalumnos, ExaVet, que presidía el médico Julián Lona Montaño y que sirvió de marco para la celebración de los 50 años de que la generación 1971-1976 egresó de la Facultad de Veterinaria y los 25 años de la generación 1996-2001. De esta última, al término de la reunión, fue develada una placa con los nombres de todos los egresados en el patio central de la escuela.

Fueron entregados reconocimientos a todos los egresados hace 50 años, incluidos aquellos que ya no están y en cuyo lugar acudieron familiares a recibir el pergamino firmado por el rector Anaya Alvarado, el director de la facultad, José Merino Charrez, y el presidente de ExaVet, Lona Montaño.

Le fue tomada la protesta de rigor a la nueva directiva de la Asociación ExaVet, cuyo presidente es el médico Marco Antonio Reyes Andrade.

También fue reconocida la trayectoria de médicos veterinarios egresados de la institución, como el doctor Jorge Luis Zertuche Rodríguez, cuyo currículo fue leído por el médico Rigoberto Hinojosa; del médico Jorge Mendiola Ortiz, por su desempeño académico en escuelas agropecuarias; del médico Sergio Garza Quiroga, exdirector de la facultad; y del médico Gustavo Galván Bernal, por su destacada participación en la charrería, considerada el deporte nacional, disciplina en la que participa como exponente de suertes a caballo, locutor y charro completo.

En la reunión de exalumnos estuvo, con la representación del rector, el médico José Jasso Obregón, secretario académico de la facultad; el médico Julio Martínez Burnes, de COTACYT y exdecano de la facultad; el médico José Vázquez Villanueva, presidente del Colegio de Veterinarios; y el presidente de la Unión Ganadera Regional, ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa.

Entre los integrantes de la generación que cumplió cincuenta años de haber egresado estuvieron Lona Montaño, Sergio Cepeda Guerra, Mario Madrigal Anzaldúa, Isidro Morales Arjona, Brígido Moreno Hernández, Cruz Arturo Ramos Cuesta y Rafael Ramírez Romero.

En las otras actividades de este sábado, el rector Dámaso Anaya puso en marcha el torneo de parrilleros “Grill Masters UAT 2026” y lo acompañaron el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González; el titular de Vinculación de la UAT, Rogelio Rodríguez Flores; así como directoras y directores de las dependencias universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado, entre ellos el recién reelecto director de la Facultad de Derecho, doctor Edy Izaguirre Treviño.

Al hacer uso de la palabra en el evento, el líder de los universitarios dijo que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es un pilar icónico de la máxima casa de estudios del estado; por ello, año con año, al celebrar su aniversario, convoca a la comunidad ganadera y académica de todo México para estrechar lazos, actualizar conocimientos y honrar a quienes han dejado huella en la profesión de la medicina veterinaria y la zootecnia.

En la Gran Cabalgata Conmemorativa, cuyo recorrido de 10 kilómetros reunió a un contingente de unos 400 jinetes, provenientes de asociaciones ecuestres, productores ganaderos, docentes y estudiantes, se puso de manifiesto el arraigo histórico de la UAT con el sector agropecuario tamaulipeco y se reafirmó el esparcimiento y la sana recreación como pilares fundamentales para el desarrollo integral de los universitarios.