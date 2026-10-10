Por: Raúl Terrazas Barraza

Rebobinada regeneracionista

La convocatoria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (PMRN) sí sacó a relucir intereses que, aunque visibles, no estaban manifiestos de manera oficial en las personas que traen proyectos políticos desde hace meses y han tenido que trabajar muy callados para no herir susceptibilidades ni hacia arriba ni hacia abajo.

Ya dijo el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, que dejará la chamba para dar la batalla desde dentro del partido al que pertenece, aunque, como siempre, reclama piso parejo, por aquello de que uno de sus detractores, el presidente del Consejo Regeneracionista del estado, Rómulo Pérez Sánchez, está empeñado en no dar jugada a integrantes del equipo municipal.

En Nuevo Laredo, el Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Carlos de Anda Hernández, dejó el cargo para atender asuntos del partido con el que anda desde que colabora con la alcaldesa Carmen Cantú Villarreal, y qué bueno, porque con las cartas sobre la mesa no habrá posibilidades de que se cuelen a la consulta del PMRN, que se llevará a cabo a principios de 2027, algunos advenedizos que buscan sorprender a los grupos políticos solo porque les nació la idea de ser alcaldes, el empresario Pedro Lozano Martínez es uno de ello.

En Victoria decidió registrarse para el trabajo partidista la diputada Katalyna Méndez Cepeda, quien no tiene que dejar el cargo para encomiendas de ese tipo, como tampoco tiene que dejarlo su compañero, el diputado federal José Braña Mojica, en el Congreso de la Unión.

Queda hasta el día 18 del mes en curso para que haya más personas que se incorporen al trabajo del partido, desde el momento en que todos ven esa determinación como la gran oportunidad que esperaron durante mucho tiempo y que, al fin, tienen en sus manos.

La presidenta de Regeneración, María Guadalupe Gómez Núñez, será la responsable de que quienes coordinen las actividades en los municipios no la desplacen como tal, ya que habrá quienes crearán líneas directas o alternas con los líderes nacionales y hasta aflorarán deficiencias en materia de organización del partido, cuyo impacto recaería en la estructura del comité estatal.

Habrá una especie de rebobinada en el comité estatal y en los comités municipales, con la presencia de los coordinadores que designen desde la capital del país.

Desde luego, la ventaja que tienen las y los colaboradores del comité estatal es que, ante la proximidad de las decisiones para las candidaturas, con su proceso interno y, desde luego, las elecciones unas semanas después, resulta inconveniente pensar que sean relevados, debido a la debilidad de la estructura partidista.

Los otros

Este sábado se llevará a cabo la cabalgata por el aniversario 69 de la creación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esperan a cientos de jinetes de todos los municipios y de entidades vecinas, así como la participación de médicos que egresaron durante el tiempo que tiene la institución.

El Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, estará al frente del contingente y le acompañarán funcionarios de la Rectoría, directores de las unidades multidisciplinarias y funcionarios del Gobierno del Estado. Se espera, además, que acuda el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.

El punto de partida de la cabalgata serán las instalaciones de la Posta Zootécnica y de la Facultad de Medicina Veterinaria, misma que incluye un recorrido por ejidos de la zona sur del municipio, así como por colonias ubicadas en ese sector.

De inicio tocarán El Huaco; luego enfilarán hacia la colonia Loma Alta; después al ejido del mismo nombre; de allí a la colonia Esfuerzo Popular y a Valle Soleado, para después llegar a los predios de la Facultad, donde habrá de iniciar la parrillada, competencias de futbol americano, música y las premiaciones de los concursos previstos por el comité organizador.

Es entonces la fiesta de las y los veterinarios por el aniversario de su escuela, que, dicho sea de paso, tiene un carácter internacional que no se lo quita nadie, dado que infinidad de alumnos llegaron de muchos países para formarse en el ejercicio de la medicina veterinaria y la zootecnia.

Cabe recordar, además, que el punto clave de los festejos debe ser que, por primera vez en los 75 años de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene como líder a un egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el médico Dámaso Anaya Alvarado, quien además formó parte del cuerpo docente