Fortalecen la planeación del sector rural mediante información estadística y geográfica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2026 .- En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, participó en una reunión de trabajo en la que se abordaron temas estratégicos para fortalecer la generación, integración y aprovechamiento de información confiable, como herramienta fundamental para mejorar la planeación y ejecución de las políticas públicas.

En la sesión estuvieron presentes Héctor Joel Villegas González, secretario General de Gobierno, y Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Tamaulipas, así como Ernesto Guillermo Amaya García, director de Geoestadística e Innovación Digital, y Rafael Guarneros Altamirano, director de Análisis y Orientación.

Durante los trabajos se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Intercensal 2025, además de los avances del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2026–2028.

Estos instrumentos estadísticos y geográficos proporcionan información relevante sobre las características productivas, económicas y sociales de Tamaulipas, lo que permite identificar necesidades, evaluar condiciones y establecer estrategias mejor orientadas para impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y acuícola.

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas destaca la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de información para respaldar la toma de decisiones con datos oportunos, precisos y confiables.

Varela Flores destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas más eficientes, pertinentes y alineadas con las necesidades del territorio, impulsando el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco y promoviendo el bienestar de las familias que dependen de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas.