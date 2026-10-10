Consideran desproporcionadas e injustas sanciones de la FMF a integrantes de Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.-10 de Octubre de 2026.- Luego de la resolución emitida este día por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol donde sanciona a 3 miembros de nuestra institución con un total de 12 partidos de suspensión, distribuidos con 5 hacia nuestro Director Técnico Gabriel Pereyra, 4 a Bryan Mendoza y 3 a Omar Islas, quienes intervinieron con el objeto de repeler las agresiones en los lamentables actos provocados por el Director Técnico, Jugadores y un fotógrafo del Club Cruz Azul Hidalgo, externamos nuestro más profundo descontento por lo que consideramos una sanción desproporcionada e injusta.

Somos conscientes de la representación que ostentamos al ser embajadores de la Máxima Casa de Estudios en Tamaulipas, por lo que siempre hemos promovido el Fair Play y lamentamos habernos visto involucrados en los hechos de la Jornada 11.

Pero el criterio con el que se deliberó no corresponde a quien inició ni la forma en qué participó en estos hechos.

En el Club de Futbol Correcaminos elevamos una respetuosa protesta pacífica, misma que deseamos no repercuta en la participación de nuestro equipo en el desarrollo de la competencia.

A nuestra afición le externamos nuestro compromiso de defender a la institución, situación que se debe materializar primero con resultados y buen futbol, al que aspiraremos hasta el último minuto que tengamos oportunidad de hacerlo en el terreno de juego.

Apoyados en un grupo de especialistas en la materia, procederemos a promover la apelación correspondiente