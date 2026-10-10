Con “Entre Viento y Marea”, Cecilia Lugo conquista al público victorense en el FICSM 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2026.- La coreógrafa tamaulipeca Cecilia Lugo confirmó que sí es profeta en su tierra y la noche de este sábado fue ovacionada de pie por el público victorense, en la presentación del espectáculo “Entre Viento y Marea”, un proyecto escénico de su autoría que engalana el XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

El teatro Amalia González Caballero fue el escenario en donde las y los victorenses, entre los que se encontraban el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, disfrutaron de la presentación de este espectáculo que conjunta danza contemporánea, música en vivo y la extraordinaria voz de Jaramar Soto.

En el escenario, un grupo de bailarines y bailarinas originarios de diferentes municipios de Tamaulipas participaron en un diálogo escénico creativo, interdisciplinario e incluyente, acompañados en este programa por el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La creadora tampiqueña Cecilia Lugo recibió recientemente la medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, la máxima condecoración que otorga el Congreso del Estado de Tamaulipas, y fue entonces cuando surgió la invitación por parte del gobernador Américo Villarreal para ser parte de la gran fiesta de la cultura en Tamaulipas.

Esta noche, al término de la presentación, el gobernador fue a camerinos y felicitó a la maestra Cecilia Lugo por este espectáculo y, tras escuchar el municipio de origen de cada uno de las y los jóvenes bailarines, refrendó todo su apoyo para seguir impulsando este tipo de espectáculos.

“Claro que le seguimos, cuenten con todo nuestro apoyo”, expresó el mandatario estatal, quien también estuvo acompañado por Silva Casas González, secretaria de Bienestar Social.

Al salir del Centro Cultural Tamaulipas, el gobernador se encontró con las y los integrantes del Sistema Tamaulipeco de Agrupaciones Musicales Comunitarias, un grupo de 98 niños y niñas, quienes ofrecerán un concierto este domingo a las 19 horas en el Teatro Amalia, para dar cerrojazo al FICSM 2026.