15 años de Morena: esperanza, organización y la fuerza del pueblo

Senadora Olga Sosa Ruíz recalca: es un movimiento construido desde el territorio

Ciudad de México.- La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, participó en la celebración nacional de los 15 años de la fundación de Morena como Asociación Civil, realizada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se reunieron integrantes de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel, así como legisladores federales y locales, gobernadores y militantes de distintas entidades.

El encuentro tuvo como propósito conmemorar la trayectoria de Morena desde su constitución y recordar el proceso que llevó al movimiento a convertirse en partido político nacional.

“Celebramos 15 años de Morena, un movimiento construido desde el territorio y de la mano del pueblo. Nos reunimos en el Auditorio Nacional para conmemorar a Morena como Asociación Civil baj los principios del humanismo mexicano”, señaló la legisladora tamaulipeca.

Destacó que “con la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum consolidamos la cuarta transformación de la vida pública de México”.

La legisladora tamaulipeca compartió el encuentro con representantes de diferentes estados y con integrantes de las estructuras nacionales de Morena, en una jornada para fortalecer la unidad en torno al proyecto de nación y reconocer, los 12 millones de militantes de Morena que consolidan al partido más grande de América Latina.

“En todo México y Tamaulipas late la esperanza”, enfatizó Olga Sosa.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que “la cuarta transformación es parte de una misma historia, la de un pueblo que ha luchado, y no luchamos por ganar una elección, luchamos por el bienestar del pueblo de México.

En 2018 llegó la victoria del pueblo. Valió la pena caminar, organizarnos y resistir, porque la esperanza llegó a convertirse en derecho, en bienestar y una digna para millones de mexicanos”.

Además de reconocer a distintas voces pioneras en la lucha por la igualdad, democracia y justicia, la militancia en 2024 refrendó su apoyo a la cuarta transformación; el pueblo, señaló la presidenta nacional Montiel Reyes, “eligió a la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hoy encabeza el Segundo piso de la Cuarta Transformación, que significa cuidar lo conquistado, profundizar los derechos y responder los retos de nuestro tiempo, construir sobre lo logrado y abrir nuevos caminos para el bienestar, la justicia y defender la soberanía”