Triunfan estudiantes tamaulipecos en los Premios Jóvenes Emprendedores CONALEP 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2026.- El talento y la creatividad de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas destacaron una vez más a nivel nacional al ganar tres de las cinco categorías de los Premios Jóvenes Emprendedores CONALEP 2026.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP en la entidad, dijo que estos resultados reflejan la capacidad de las y los jóvenes tamaulipecos para transformar los conocimientos adquiridos en las aulas en propuestas que atienden necesidades reales, con proyectos de emprendimiento social, desarrollo de productos e innovación aplicada.

Explicó que, en la categoría Desarrollo de Productos o Servicios, el triunfo correspondió a “Soltlalpan”, creado por Sarahí Gámez, Jessica Miranda Rosillo y Dulce Marely Sánchez, del CONALEP plantel Tampico, cuya propuesta consiste en un bloqueador solar elaborado con ingredientes 100 por ciento naturales, pensado para personas con dermatitis, que busca ofrecer una alternativa para el cuidado de la piel.

Indicó que los estudiantes Aytana Mairyn Olvera y Diego García, del plantel Matamoros, ganaron en la categoría de Emprendimiento Social con “PIA”, que es el Sistema Inteligente de Protección Infantil Automotriz, proyecto diseñado para prevenir accidentes por el olvido de menores dentro de vehículos, que combina sensores de presencia y temperatura con alertas, llamadas y envío de ubicación para facilitar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Mientras que, en la categoría de Innovación Aplicada, el ganador fue el proyecto SIMCA (Sistema de Monitoreo y Control del Agua), también del plantel Matamoros, hecho por los estudiantes Luis Adriel Alcalá, Alika Maire Reyes y José Alejandro Longoria, propuesta diseñada para reducir el desperdicio de agua potable mediante monitoreo inteligente y respuesta automática.

Precisó que los equipos ganadores serán reconocidos durante una ceremonia nacional que se celebrará a finales de octubre en Metepec, Estado de México, y que, conforme a la convocatoria, cada proyecto recibirá 20 mil pesos como estímulo, un reconocimiento oficial y mentoría especializada para impulsar su desarrollo.

Arizpe Pedraza enfatizó que el impulso al emprendimiento es una de las grandes fortalezas de la formación en el CONALEP, lo que les permite a las y los estudiantes incorporarse al mundo laboral y continuar sus estudios, desarrollando habilidades para crear productos, proponer soluciones y construir proyectos propios.

Destacó que estos tres triunfos se enmarcan en la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, orientada a ampliar las oportunidades de desarrollo de la juventud y fortalecer una educación que contribuya al bienestar y la transformación de Tamaulipas.